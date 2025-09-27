Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En un operativo llevado a cabo por oficiales de la DDI La Plata, arrestaron a un hombre de 44 años, un empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), imputado por abuso sexual reiterado de menores. La medida se concretó en la localidad de Magdalena, en el barrio 22 de Febrero, manzana 2, y responde a la unificación de dos causas que involucran a víctimas menores, una de apenas 9 años.
El primer episodio se denunció el 24 de agosto de 2023, cuando la madre de una menor tomó conocimiento del abuso tras una alerta de la directora del colegio. Según relató, la niña había sido víctima de ataques sexuales por parte de Pablo M., quien había convivido en el pasado con la familia por ser pareja de la tía de la menor. Según se informó, el acusado aprovechaba momentos en que el padre no estaba en la casa para cometer los abusos.
Meses después, en enero de 2024, se radicó una nueva denuncia por parte del padre de dos menores. En esa ocasión, relataron que el acusado las sometía a situaciones de abuso y exhibía sus partes íntimas mientras jugaban con su hermana y primas.
Tras estas denuncias, la DDI La Plata coordinó tareas de investigación y pericias, incluyendo declaraciones de las menores en Cámara Gesell.
Los informes de los psicólogos fueron categóricos, confirmando las secuelas y daños ocasionados por los abusos. La recopilación de evidencia permitió al fiscal y al Juzgado de Garantías N°6, a cargo del Dr. Agustín Crispo, librar la orden de detención contra el acusado, quien es numerario del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Según fuentes judiciales, mañana se realizarán los indagatorios correspondientes para avanzar en la causa.
LE PUEDE INTERESAR
Intentó asesinar a su pareja y fue condenado
LE PUEDE INTERESAR
Fentanilo mortal: Furfaro ordenó borrar pruebas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí