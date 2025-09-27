Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Tras un operativo de la DDI La Plata

Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas

Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas

La captura fue ordenada por la UFI 3, a cargo de Petit Bosnic / EL DIA

27 de Septiembre de 2025 | 03:47
En un operativo llevado a cabo por oficiales de la DDI La Plata, arrestaron a un hombre de 44 años, un empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), imputado por abuso sexual reiterado de menores. La medida se concretó en la localidad de Magdalena, en el barrio 22 de Febrero, manzana 2, y responde a la unificación de dos causas que involucran a víctimas menores, una de apenas 9 años.

El primer episodio se denunció el 24 de agosto de 2023, cuando la madre de una menor tomó conocimiento del abuso tras una alerta de la directora del colegio. Según relató, la niña había sido víctima de ataques sexuales por parte de Pablo M., quien había convivido en el pasado con la familia por ser pareja de la tía de la menor. Según se informó, el acusado aprovechaba momentos en que el padre no estaba en la casa para cometer los abusos.

Meses después, en enero de 2024, se radicó una nueva denuncia por parte del padre de dos menores. En esa ocasión, relataron que el acusado las sometía a situaciones de abuso y exhibía sus partes íntimas mientras jugaban con su hermana y primas.

Tras estas denuncias, la DDI La Plata coordinó tareas de investigación y pericias, incluyendo declaraciones de las menores en Cámara Gesell.

Los informes de los psicólogos fueron categóricos, confirmando las secuelas y daños ocasionados por los abusos. La recopilación de evidencia permitió al fiscal y al Juzgado de Garantías N°6, a cargo del Dr. Agustín Crispo, librar la orden de detención contra el acusado, quien es numerario del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según fuentes judiciales, mañana se realizarán los indagatorios correspondientes para avanzar en la causa.

