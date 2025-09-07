Boca recupera jugadores y espera por los lesionados

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo
Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura
El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos
El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Charles Bukowski: tres obras legendarias del “poeta sucio” de Estados Unidos
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país
Alerta: pasaportes con errores impiden su lectura en aeropuertos
En las últimas semanas Boca se ha transformado en una enfermería tras las lesiones de varios jugadores, pero en las últimas horas recibió buenas noticias, ya que Ander Herrera y Tomás Belmonte trabajaron a la par del grupo. Mientras, se esperan las evoluciones de Marco Pellegrino y Agustín Marchesín, que están en duda para el partido ante Rosario Central.
En este sentido, en la última práctica antes del descanso del fin de semana, el Xeneize sumó dos jugadores de gran valor como es el caso del Vasco y el exlanús. Si bien desde el cuerpo técnico analizarán las evoluciones en los próximos días, el volante de 37 está mucho mejor de la molestia que sufrió hace casi un mes y medio, la cual lo tiene fuera de las canchas desde el 16 de junio.
En cuanto a Belmonte, el jugador ha mejorado notablemente, y de no mediar inconvenientes estaría en la consideración del CT para formar parte de la delegación que emprenderá viaje a Rosario. Cabe recordar, que había sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho en la previa del clásico con Racing.
Por otro lado, el marcador central Marco Pellegrino y el guardameta Agustín Marchesín, se encuentran en el tramo de recuperación, lo que los mantiene en duda para la excursión del próximo domingo en el Gigante de Arroyito.
El defensor padeció una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo en la victoria sobre Banfield y, si bien no está descartado, lo más probable es que no viaje y recién pueda estar disponible para el encuentro ante Central Córdoba en La Bombonera.
Por último, el arquero está transitando la primera parte del desgarro en el gemelo que sufrió ante Aldosivi en Mar del Plata en el intento de eludir un rival. De esta forma, está descartado para jugar ante el Canalla, y se mantiene la duda si podrá jugar ante El Ferroviario, ya que llegará con lo justo. Siguiendo esta línea, su reemplazante será Leandro Brey, como en la tarde de la tarde de la perla del atlántico.
