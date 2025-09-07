Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

TUVO DOS ALTAS

Boca recupera jugadores y espera por los lesionados

Boca recupera jugadores y espera por los lesionados

Ander Herrera

7 de Septiembre de 2025 | 02:48
Edición impresa

En las últimas semanas Boca se ha transformado en una enfermería tras las lesiones de varios jugadores, pero en las últimas horas recibió buenas noticias, ya que Ander Herrera y Tomás Belmonte trabajaron a la par del grupo. Mientras, se esperan las evoluciones de Marco Pellegrino y Agustín Marchesín, que están en duda para el partido ante Rosario Central.

En este sentido, en la última práctica antes del descanso del fin de semana, el Xeneize sumó dos jugadores de gran valor como es el caso del Vasco y el exlanús. Si bien desde el cuerpo técnico analizarán las evoluciones en los próximos días, el volante de 37 está mucho mejor de la molestia que sufrió hace casi un mes y medio, la cual lo tiene fuera de las canchas desde el 16 de junio.

En cuanto a Belmonte, el jugador ha mejorado notablemente, y de no mediar inconvenientes estaría en la consideración del CT para formar parte de la delegación que emprenderá viaje a Rosario. Cabe recordar, que había sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho en la previa del clásico con Racing.

Por otro lado, el marcador central Marco Pellegrino y el guardameta Agustín Marchesín, se encuentran en el tramo de recuperación, lo que los mantiene en duda para la excursión del próximo domingo en el Gigante de Arroyito.

El defensor padeció una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo en la victoria sobre Banfield y, si bien no está descartado, lo más probable es que no viaje y recién pueda estar disponible para el encuentro ante Central Córdoba en La Bombonera.

Por último, el arquero está transitando la primera parte del desgarro en el gemelo que sufrió ante Aldosivi en Mar del Plata en el intento de eludir un rival. De esta forma, está descartado para jugar ante el Canalla, y se mantiene la duda si podrá jugar ante El Ferroviario, ya que llegará con lo justo. Siguiendo esta línea, su reemplazante será Leandro Brey, como en la tarde de la tarde de la perla del atlántico.

