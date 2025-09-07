El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna

“Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones / en un buen rol podrás actuar / en la emergencia nacional la juventud es primordial / ché pibe vení votá”. La canción grabada en 1982 por Raúl Porchetto, con la participación especial de León Gieco —que muchos signaron como “el tema que anticipó la vuelta de la democracia” en 1983—, contenía una crítica al “uso de la juventud” post guerra de Malvinas. Hoy, más de 43 años después, los chicos —y los bonaerenses en general— vuelven a ser llamados a las urnas, en un contexto distinto...

En diálogo con este medio, doce jóvenes de La Plata —algunos menores, y otros mayores ya comprometidos por el voto obligatorio— dieron testimonio sobre qué piensan de la política y cómo será su primera vez.

Escuchemos a los chicos

Quienes tienen 16 y 17 años pueden ejercer su derecho optativamente. Es el caso de Micaela Finochio que nació el 1 de agosto de 2009, vive en La Loma, cursa sus estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y hace gimnasia artística en Gimnasia.

“No hay que quedarse al margen. Tenemos una mirada más fresca”, afirmó Maia

“Me motiva la idea de que, aunque sea un voto entre muchos, es mi forma de participar y de no quedarme afuera, y que se note que los jóvenes también queremos ser parte”, reflexionó la joven, que, para pensar su voto, confió que la mayor información la saca “de las redes, aunque también miro la televisión y hablo con mis papás”.

“Lo más importante es la educación y que haya oportunidades para que todos sigamos estudiando. También me preocupa la seguridad”, explicó sobre lo que la impulsa a tomar su decisión en las urnas.

“La política no me interesa tanto y no sé si es bueno que los chicos podamos votar”, opinó Habib

Respecto al perfil del político pensó que “un buen líder tiene que ser honesto, cercano a la gente y no olvidarse de lo que prometió”. “Que escuche a los jóvenes y no nos vea solo como el ‘futuro’, sino como el presente. Y que tenga empatía”, definió.

Micaela Finochio (16), estudiante secundaria y gimnasta en Gimnasia

Un coetáneo de ella como Habib Mozzoni, que vive cerca del Parque Saavedra, juega al básquet en Platense y asiste a una escuela pública de la zona sur del Casco Urbano, fue tajante sobre su interés en ir a votar: “La política no me interesa tanto y no sé qué tan bueno es que chicos de mi edad puedan votar”. Y aclaró que sufragar le parece “una acción con un peso y responsabilidad que aun varios de nosotros no tenemos”.

“Me informo por lo que me cuenta mi familia y votaría lo que ellos digan. Nunca formo parte de las charlas políticas”, explicó.

Mirko De Luca (17), estudiante secundario y jugador de San Lorenzo (VC)

En torno al rol del voto joven, cree que “sí puede cambiar algo y hasta lo puede transformar todo en un proceso de elección, pero, opino que todo adolescente que vaya a votar debe tener total conocimiento y responsabilidad de lo que significa”.

Otros puntos de vista

De la misma edad que los anteriores jóvenes, cuatro estudiantes del bachillerato de Bellas Artes, Laurencio, Antonia, Indra y Francisca, aportaron sus visión.

Los cuatro acordaron que les interesa “mucho la política” y que tiene un papel “fundamental” en la vida pública. Además, concluyeron que es un tema “sumamente presente” en sus hogares.

Laurencio, al dar cuenta de su preocupación, sumó: “Me trato de informar de fuentes originales como entrevistas a los candidatos o políticos. También de portales con informaciones verídicas”.

Lucia González Incorvaia (17), modelo que vive en San Carlos

Francisca sintetizó: “A través del voto elegimos a alguien que represente nuestros ideales. Es una manera de comunicar ideas y más siendo jóvenes”.

En tanto que Antonia manifestó que “estar informados sobre la política es súper importante y siempre nos interpela, aunque pensemos que no es así”.

Por último, Indra cerró el concepto al decir que: “Votar es una manera de hacer que nuestra voz se escuche y que las cosas puedan cambiar”.

Pensamientos encontrados

Lucia González Incorvaia tiene 17 años, vive en San Carlos, va a 6º año en la secundaria del Colegio Nuestra Señora de Lourdes y, en su tiempo libre, se dedica al modelaje.

“En la escuela realizábamos simulacros de votación y siempre he acompañado a mis padres cuando fueron a votar. Mi motivación es que hoy será mi primera vez y siento que es una forma de empezar a participar en las decisiones del país. Espero aportar mi voz y que se tenga en cuenta lo que pienso como parte de una nueva generación que empieza a participar”, resumió.

Sobre lo que le preocupa, mencionó a “la educación, el acceso a un trabajo digno, la salud mental, la inseguridad que hay, la desinformación, las noticias falsas y la falta de confianza en los políticos”. “Los políticos deberían escucharnos más y hacer propuestas concretas que realmente se puedan cumplir, no solo promesas”, indicó.

“Nuestro voto puede influir muchísimo porque somos una parte grande de la población y tenemos otra mirada sobre el futuro”, advirtió Lucía, a la vez que ilustró cómo debe construirse un buen liderazgo político: “Tiene que ser honesto, responsable y saber escuchar. Me parece fundamental que tenga empatía y que sepa darle lugar a todas las generaciones, porque no todos vivimos los mismos problemas de la misma manera”.

También con 17 años, Pedro Joaquín Estelrich, alumno en la secundaria del Colegio Centenario, opinó que “el voto puede influir en el futuro del país, sobre todo el voto de los jóvenes”. “Los jóvenes, en gran parte, fueron los que apoyaron al ganador de las últimas elecciones nacionales, agregó.

Pedro Joaquín Estelrrich (17), alumno del Colegio Centenario

“En el país, a nivel general, es como si anduviéramos de una banquina a la otra. Si a un gobierno ‘le fue bien’, el siguiente quiere ‘cambiar todo’. Me preocupa la hipocresía”, apuntó.

Otro de los jóvenes con 17 años es Mirko De Luca, estudiante secundario de la zona de Plaza España y jugador de la Cuarta División de San Lorenzo de Villa Castells, que aportó su visión sobre qué pesa más antes de decidir el voto: “Los temas más importantes son educación, trabajo y seguridad; los políticos deberían dar soluciones reales y escuchar a toda la población”.

“Es importante votar con consciencia, y no con odio ni fanatismo. Me preocupa que la gente no dimensione la importancia real de las elecciones y piense que todos son lo mismo”, manifestó.

Juan Emilio Torello (18), estudiante secundario en Euforión

Compañero suyo en la Escuela Euforión, Ramiro Nuech, se mostró más indeciso: “No estoy muy motivado, no tengo muy claro mi voto. Busco lo mejor para la gente y, a la vez, que mis ideas se vean representadas”.

“Me preocupa que haya personas que digan ‘todo lo que mi partido hace está bien y lo que hace el tuyo está mal’. No puede ser que dos personas de diferente color político no puedan debatir porque ambos creen tener la razón”, criticó.

Los mayores

También hay jóvenes con 18 o más años que hoy votarán por primera vez. Por caso, Maia, de Altos de San Lorenzo, cumplió 19 en agosto y hoy será su primer voto obligatorio ya que cuando tuvo 17 no votó, pero ahora espera que, con su sufragio, “se generen cambios positivos, aunque sé que no depende solo de mí”.

“Siento que es importante no quedarse al margen. Creo que el voto de los jóvenes es súper importante porque somos una gran parte de la sociedad y tenemos una mirada distinta, más fresca. Lo que más me preocupa de la política en general es la falta de transparencia y la desconfianza que generan los políticos cuando no cumplen”, sumó.

Juan Emilio Torello, estudiante secundario en Euforión y con la mayoría de edad cumplida hace casi un mes, se esperanzó con su deber cívico: “Quiero saber cómo es votar por primera vez y qué se siente participar en el futuro de Argentina”.

“Con mi familia discutimos y hablamos del voto, de los candidatos, los partidos y los ideales. Estuve escuchando muchos podcast de diferentes ideologías para pensar mi voto. Me preocupa el fraude electoral, la deshonestidad y el maltrato”, cerró.