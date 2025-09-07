Berisso, con 8 listas y Cagliardi como candidato

Con 240 mesas de votación y un padrón de 83.267 electores habilitados para sufragar, ocho listas pugnarán en Berisso por ganar lugares de representación en el Concejo Deliberante, que renueva 10 de sus 20 bancas.

Como en otros distritos de la Provincia, también aquí el intendente se subirá a la competencia electoral y en los cuartos oscuros aparecerán boletas con el rostro de Fabián Cagliardi, quien encabeza la lista de Fuerza Patria para el deliberativo local.

En la nómina oficialista, que hoy cuenta con 11 ediles en el Concejo, el jefe comunal estará acompañado en los primeros lugares por Beatriz Grasso y Federico Ruiz.

Antes de avanzar con las listas en competencia, vale una aclaración. El resto de las bancas en el deliberativo berissense se reparten entre la extinta alianza Juntos por el Cambio (con 7 concejales) y La Libertad Avanza (LLA), con 2, según la conformación que se detalla en el sitio oficial del Concejo. Aunque el bloque libertario se partió hace pocas semanas, tras el portazo del edil Daniel Del Curto, que formó un monobloque.

En las elecciones de hoy, LLA postula como primer candidato a concejal a Alejandro Aguirre, acompañado por Laura Fernández en el segundo lugar y Carlos Luna, en el tercero.

En la alianza libertaria no hay lugares para el Pro, que, tras la implosión de Juntos por el Cambio, debió buscar lugar en otros espacios. Por ejemplo, en el frente Unión y Libertad -que a nivel local se referencia con el exlibertario Del Curto- encabeza la concejal Natalia Moracci (quien hace cuatro años asumió en Berisso con la boleta de JxC). La acompañan Oscar Emeri y Elena Lacunza.

El resto de las listas

Por otro lado, está la lista de Somos Buenos Aires, con mayor presencia radical y Antonella Villa Chiodo a la cabeza, acompañada en las primeras ubicaciones por Emmanuel Guerrero y Gisela Matano. En Berisso competirán también las alianzas Potencia, con la postulación de Marianela Sandoval como primera concejal y el frente Patriota Federal, con Diego Lucero como cabeza de lista.

Además, para el Concejo berissense disputarán lugares el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-Unidad), con una boleta encabezada por Federico Surila.

Mientras que el partido Política Obrera propone para liderar su propuesta a Eduardo Molina.