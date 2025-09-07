Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |¡A votar!

Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo

Por primera vez son desdobladas de las nacionales. Se renuevan Diputados y Senadores. También concejales en los municipios bonaerenses. El PJ va por más poder y libertarios, por avanzar. Somos busca ser la tercera opción

Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo
7 de Septiembre de 2025 | 03:20
Edición impresa

Los bonaerenses eligen hoy 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias que resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof pueda garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato. También se eligen concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 municipios -entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada- de la Provincia.

Se trata de la primera vez que la provincia de Buenos Aires realiza sus comicios en forma separada del calendario nacional -se vota el 26 de octubre-y se rompe así con el habitual efecto arrastre. Y será en medio de una fuerte polarización entre el presidente Javier Milei -que busca consolidar su modelo económico y político en el último bastión del kirchnerismo- y Kicillof -que se juega también gran parte de su proyecto presidencial para 2027-, quienes tuvieron la hegemonía de la campaña tras la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En este escenario, hay un frente que intentará romper la polarización entre el kirchnerismo y los libertarios: Somos Buenos Aires, que emerge como un intento de ofrecer una alternativa moderada en la Provincia. La coalición reúne a peronistas disidentes, radicales, socialistas y referentes del GEN y la Coalición Cívica que intentan captar a los sectores de la sociedad que se sienten alejado de los extremos y valoran la gestión y la experiencia administrativa por sobre los discursos confrontativos.

Mientras, el sector mayoritario de la izquierda, el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) busca dar la sorpresa y ser la tercera fuerza a nivel provincial.

¿Final abierto?

En un escenario de “empate técnico” o “unos puntos de ventaja” para el oficialismo, según las últimas encuestas antes de la prohibición de su difusión, un factor que podría incidir en el resultado es la participación electoral. La baja concurrencia registrada en elecciones provinciales anteriores preocupa a los liberales, dado que una menor asistencia a las urnas podría beneficiar al peronismo, que cuenta con estructuras territoriales consolidadas capaces de movilizar a su electorado.

La Tercera Sección electoral ( en el Conurbano bonaerense y “Madre de todas las batallas” en la Provincia) se elegirán 18 diputados; 11 bancas en la Segunda Sección, ubicada en el norte del interior de la Provincia; 11 diputados en la Sexta, en el sudoeste y 6 en la Octava, que corresponde a La Plata.

En tanto, los senadores se elegirán en las siguientes secciones: 8 en la Primera ubicada en el norte del conurbano (también será crucial la disputa entre PJ, LLA y Somos)); 7 en la Cuarta Sección, en el noroeste bonaerense; 5 en la Quinta Sección, que abarca la Costa Atlántica, y 3 en la Séptima, en la zona centro del interior.

Las bancas en juego

El peronismo tendrá un fuerte desafío porque pondrá en juego 19 de sus 37 bancas en la Cámara de Diputados y 10 de las 21 en el Senado.

La alianza entre LLA y el PRO pondrá en juego 13 de sus 26 bancas en diputados, aunque la mayoría corresponde al macrismo, y cinco de sus 13 escaños en el Senado.

Uno de los temas que estuvo en medio de la polémica fue el de las candidaturas testimoniales, ya que por Fuerza Patria se presentan como candidatos la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y los alcaldes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y es probable que varios de ellos no asuman su banca.

Un sector de la UCR va con el Frente Somos y allí se postulan por la Tercera Sección Electoral el radical Pablo Domenichini; por la Sexta Andrés De Leo y por la Octava (La Plata) Pablo Nicoletti.

El centenario partido no se postula en la Segunda Sección electoral, donde tiene fuerte influencia el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, cuyo hermano Santiago encabeza la lista de Hechos.

Pese a que la lectura del resultado también se leerá como nacional, la clave local puede inclinar la balanza. La mayoría de los intendentes creen que su rol será clave. Varios jefes municipales se pusieron al frente de las boletas. El PJ (Fuerza Patria) gobierna en 83 de los 135 municipios, donde vive el 74% del padrón.

 

 

