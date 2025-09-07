Chocolate: el tono inesperado que conquista la primavera

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires: mucho en juego más allá de lo legislativo
Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura
El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos
El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Amigos en el trabajo y el dilema de separar “lo personal de lo laboral”
La clase media, en crisis: entre el sacudón económico, las aspiraciones y el consumo
Sociedad medicada y adormecida: la contracara de los fármacos del sueño y para bajar de peso
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
Charles Bukowski: tres obras legendarias del “poeta sucio” de Estados Unidos
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El marrón profundo, asociado históricamente al otoño, se transforma en un aliado de frescura y sofisticación para la próxima estación. Así, esta gama se convierte en el color fetiche de diseñadores y fashionistas
La moda vive de quiebres y sorpresas, y esta primavera lo inesperado llega en forma de color: el chocolate. Este marrón intenso, elegante y atemporal, sale del clóset otoñal para reclamar su lugar en la estación de las flores. Con reminiscencias a lo natural y un guiño sofisticado, se impone como alternativa a los pasteles tradicionales y a la saturación de los neones.
En pasarelas de Nueva York, Milán y París, los tonos tierra —con especial énfasis en el chocolate— protagonizaron colecciones enteras. Firmas de lujo lo reinterpretaron en vestidos vaporosos, pantalones de lino, sastrería ligera y accesorios de cuero, probando que el marrón puede ser tan versátil como el negro, pero con un aura más cálida y cercana.
La clave de esta tendencia está en cómo combinarlo. El chocolate gana fuerza cuando se lo enfrenta a colores claros: blanco, manteca o beige crean un contraste suave y elegante. Para quienes buscan un golpe de frescura, los estilistas sugieren sumarlo a tonos inesperados como lavanda, celeste o rosa chicle. Esta mezcla genera un juego visual novedoso que eleva cualquier look primaveral.
Los maxi vestidos, las faldas plisadas y los tops minimalistas en chocolate se convierten en piezas comodín para armar outfits que transitan con naturalidad del día a la noche. Sumados a sandalias metálicas o carteras en tonos vibrantes, el resultado es moderno y magnético.
En materia de accesorios, el marrón oscuro se traslada a bolsos, cinturones y calzado, consolidándose como neutro de temporada. Incluso en maquillaje, las sombras y labiales chocolate marcan una continuidad estética con un aire retro que revive los años 70.
Más allá de la tendencia, el encanto del chocolate radica en su capacidad de transmitir calma, sofisticación y conexión con lo orgánico. Esta primavera, el color deja de ser “pesado” para demostrar que también puede ser luminoso y refrescante. Un recordatorio de que la moda se reinventa justamente cuando logra sorprender.
LE PUEDE INTERESAR
Recomiendan “usarlos cuando son realmente necesarios”
LE PUEDE INTERESAR
Platenses por el mundo: jóvenes que eligieron armar la valija
Fotos: Pinterest
Vestido Genesis de Clara Ibarguren
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí