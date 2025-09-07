Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

LA PALETA CÁLIDA SE RENUEVA Y DESAFÍA LAS REGLAS TRADICIONALES DEL ESTILO

Chocolate: el tono inesperado que conquista la primavera

El marrón profundo, asociado históricamente al otoño, se transforma en un aliado de frescura y sofisticación para la próxima estación. Así, esta gama se convierte en el color fetiche de diseñadores y fashionistas

Chocolate: el tono inesperado que conquista la primavera

Fotos: Pinterest

7 de Septiembre de 2025 | 04:10
Edición impresa

La moda vive de quiebres y sorpresas, y esta primavera lo inesperado llega en forma de color: el chocolate. Este marrón intenso, elegante y atemporal, sale del clóset otoñal para reclamar su lugar en la estación de las flores. Con reminiscencias a lo natural y un guiño sofisticado, se impone como alternativa a los pasteles tradicionales y a la saturación de los neones.

En pasarelas de Nueva York, Milán y París, los tonos tierra —con especial énfasis en el chocolate— protagonizaron colecciones enteras. Firmas de lujo lo reinterpretaron en vestidos vaporosos, pantalones de lino, sastrería ligera y accesorios de cuero, probando que el marrón puede ser tan versátil como el negro, pero con un aura más cálida y cercana.

La clave de esta tendencia está en cómo combinarlo. El chocolate gana fuerza cuando se lo enfrenta a colores claros: blanco, manteca o beige crean un contraste suave y elegante. Para quienes buscan un golpe de frescura, los estilistas sugieren sumarlo a tonos inesperados como lavanda, celeste o rosa chicle. Esta mezcla genera un juego visual novedoso que eleva cualquier look primaveral.

Los maxi vestidos, las faldas plisadas y los tops minimalistas en chocolate se convierten en piezas comodín para armar outfits que transitan con naturalidad del día a la noche. Sumados a sandalias metálicas o carteras en tonos vibrantes, el resultado es moderno y magnético.

En materia de accesorios, el marrón oscuro se traslada a bolsos, cinturones y calzado, consolidándose como neutro de temporada. Incluso en maquillaje, las sombras y labiales chocolate marcan una continuidad estética con un aire retro que revive los años 70.

Más allá de la tendencia, el encanto del chocolate radica en su capacidad de transmitir calma, sofisticación y conexión con lo orgánico. Esta primavera, el color deja de ser “pesado” para demostrar que también puede ser luminoso y refrescante. Un recordatorio de que la moda se reinventa justamente cuando logra sorprender.

Multimedia

Fotos: Pinterest

Vestido Genesis de Clara Ibarguren

