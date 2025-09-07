Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se ponen en juego 69 bancas

Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura

Cuatro secciones elegirán diputados y otras cuatro, senadores. El PJ vs. los libertarios y dos disputas con terceros en discordia

Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura
7 de Septiembre de 2025 | 03:19
Edición impresa

Los bonaerenses que concurran hoy a las urnas decidirán la renovación de la mitad de la Legislatura, donde el peronismo buscará mantenerse como primera minoría y La Libertad Avanza procurará ampliar su representación.

La elección desdoblada puso sobre el tapete la discusión de las 46 bancas de diputados y las 23 de senadores que estarán en juego, siempre solapada por disputas nacionales. Esta vez, los nombres de los candidatos a legisladores ocuparán el primero de los dos tramos que tendrá la boleta que aparecerá en el cuarto oscuro, de ahí la mayor exposición que esta vez tendrán los representantes que las distintas fuerzas propusieron para ingresar al Parlamento.

Claro que no todos los bonaerenses elegirán los mismos candidatos. La Provincia está dividida en ocho secciones y en este turno electoral algunas elegirán diputados y otras senadores. Así, en las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima se pondrán en juego bancas de senadores mientras que en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava, escaños de diputados.

En términos generales, Unión por la Patria pondrá en juego 19 de sus 37 bancas de diputados, mientras que, en conjunto, el PRO y la Libertad Avanza arriesgarán 13. También terminan mandato los dos únicos representantes de la izquierda y respecto del radicalismo, uno de los bloques (alineado con Martín Lousteau y sectores allegados a Facundo Manes) pondrá en juego 5 de sus 6 integrantes. La otra bancada de la UCR que orienta el senador nacional Maximiliano Abad y que nuclea a algunos intendentes, arriesgará 5 de sus nueve escaños.

En el Senado, el peronismo arriesgará 10 de sus 21 bancas, mientras que los libertarios sólo pondrán en juego 1 de las 4 que ocupan. En el caso del PRO, vencen mandato 4 de los 9 senadores. El radicalismo la tiene complicada: Uno de los bloques, Somos Buenos Aires, pone en juego sus dos escaños mientras que el otro sector, UCR-Cambio Federal, 5 de los 6 que ocupa actualmente.

La pelea en Diputados

Para acceder a una banca en la Cámara de Diputados, las fuerzas deberán conseguir un “piso” de votos que es variable según la sección electoral.

LE PUEDE INTERESAR

El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos

LE PUEDE INTERESAR

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

En la Segunda (noroeste bonaerense), el piso es del 9,09 por ciento de los votos. Por el peronismo encabeza el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, mientras que La Libertad Avanza va con Natalia Blanco, de Zárate y dirigente del PRO. En esta sección competirá Hechos, el armado empujado desde San Nicolás por los hermanos Passaglia, que sumó al PRO de Pergamino y al radicalismo. Quien encabeza es Manuel Passaglia.

En la Tercera (sur del Conurbano), hay en juego 18 bancas y el piso para entrar en el reparto es del 5,5 por ciento. Allí Fuerza Patria encabeza con la vicegobernadora Verónica Magario, seguida de los camporistas Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza.

Los libertarios van con el ex comisario Maximiliano Bondarenko, mientras que Somos Buenos Aires empuja al actual diputado radical Pablo Domenichini. En tanto, el sector Nuevos Aires empuja al conocido abogado Mauricio Dalessandro, mientras que el Frente de Izquierda impulsa a Nicolás Del Caño.

En la Sexta (sudoeste bonaerense cuya principal ciudad es Bahía Blanca), el piso es del 9,09% y se renuevan 11 bancas. El peronismo va con Alejandro Dichiara, los libertarios con Andrés Liberman y Somos con el lilito Andrés De Leo.

Finalmente, en la Octava (La Plata) se eligen seis diputados (ver pág. 4).

EN EL SENADO

En la Primera sección electoral (norte y oeste del Conurbano) se elegirán 8 senadores y el piso para acceder a la banca es del 12,5 % de los votos. El peronismo empuja al ministro bonaerense Gabriel Katopodis, mientras que los libertarios van con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Somos Buenos Aires impulsa al intendente de Tigre, Julio Zamora.

En la Cuarta (noroeste) se eligen 7 senadores y el piso es del 14,28 por ciento. El peronismo va con Diego Videla y los libertarios con Gonzalo Cabeza. Aquí, Somos tiene un armado fuerte con radicales, sectores del PRO y vecinalistas. El candidato es el intendente de Junín, Pablo Petrecca.

En la Quinta (sudeste) habrá cinco bancas en juego y el piso es del 20%. Los libertarios van con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, mientras que Fuerza Patria anotó a Fernanda Raverta. Somos va con el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun.

Finalmente, en la Séptima (centro bonaerense), se elegirán tres senadores. Y el piso es del 33,33 por ciento. El peronismo va con María Laurini y los libertarios con Alejandro Speroni.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El piso para las bancas

Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20

El Pincha le ganó la pulseada al Lobo

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

Israel avanza sobre Ciudad de Gaza y pide evacuar

Frases célebres que siguen dando la vuelta al mundo

VIDEO. Localía fuerte Los Tilos no se baja y triunfazo de San Luis

Un descanso feliz con aire en ambas tablas

Una cafetería y un viaje hacia nuestro pasado
Últimas noticias de Política y Economía

Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo

El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

El Interior, con el foco puesto en dos secciones
Espectáculos
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
Guía de cines
Policiales
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Venían desde Varela para robar cables en La Plata
En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
Abusó de su pareja y amenazó con matarla
Información General
Fallo histórico A pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior
Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Deportes
El Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
El Pincha siguió con la preparación en UNO
Boca recupera jugadores y espera por los lesionados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla