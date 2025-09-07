La puja en Brandsen, Punta Indio y Magdalena

Veda, padrón, servicios y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo
En conjunto, la región de Brandsen, Magdalena y Punta Indio, municipios que integran la Tercera Sección Electoral, suman más de 50 mil votantes habilitados para sufragar en las elecciones de hoy.
En Brandsen, donde gobierna el camporista Fernando Raitelli y con un padrón de 27.820 ciudadanos, las listas que competirán por la mitad de las 14 bancas en juego serán siete.
El oficialismo, que en la actualidad es minoría con 6 concejales (el resto se los reparten entre Juntos, con 6 y uno de La Libertad Avanza-LLA), se presentará con la boleta de Fuerza Patria, encabezada por Gastón Poncetta, actual jefe de Gabinete municipal.
En la oposición, LLA irá con Miguel Ángel Sotelo como primer candidato, mientras que Somos Buenos Aires postulará a la cabeza a Hugo Carricaburu y Potencia, a Ariana Schiavi.
En Brandsen también estará presente la alianza Unión y Libertad, con Mauricio De Carvalho al frente.
Mientras que el Vecinalismo por Brandsen propone para encabezar la nómina de concejales a Augusto Wallasch.
Por último, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, lleva como primer candidato al Concejo de Brandsen a Ulises Gallinares Brown.
En Magdalena, el distrito gobernado por el radical Lisandro Hourcade, serán 16.379 los vecinos habilitados para votar en unas elecciones en las que cuatro listas competirán por las 6 de las 12 bancas que se renuevan.
En ese sentido, la boleta de Somos estará liderada por Gonzalo Aramburu; la de Fuerza Patria, por Jorge Castelli; la de LLA por Carina Zanelli y la del Espacio de Pensamiento y Acción de Magdalena (EPA), por Juan Ihidoy.
En Magdalena, actual la composición del Concejo está integrada por 7 ediles que responden al oficialismo; 4 de Fuerza Patria y uno del EPA.
En tanto que en Punta Indio, donde gobierna el peronista David Angueira, el padrón de habilitados para votar es de 10.470 y también serán 4 las listas para el Concejo, donde la disputa es por 5 (de 10) escaños. Hoy, la paridad es total: el recinto está dividido por mitades iguales entre oficialismo y la oposición de Juntos.
El oficialismo de Fuerza Patria lleva aquí como primer candidato a concejal a Emiliano Perlini; LLA, a Sandra Cano; Somos, a Cristian Debon y Unión y Libertad, a Alejandra Giaccarini.
