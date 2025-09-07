Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |POR LA CULMINACIÓN DE SUS CONTRATOS

Qué jugadores de River podrían irse en diciembre

De acá a fin de año, el club de Núñez deberá resolver la situación de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Casco, Borja y el Pity Martínez

Qué jugadores de River podrían irse en diciembre

Enzo Pérez podría irse en diciembre, cuando finalice su contrato / X

7 de Septiembre de 2025 | 02:47
Edición impresa

River, que pelea en los tres frentes (Clausura, Copa Argentina y Libertadores) tiene la cabeza puesta en la llave de cuartos de final del torneo continental ante Palmeiras, pero sabe que ya se le agota el tiempo para planificar su futuro a mediano plazo.

De acá a diciembre, cinco futbolistas terminan su contrato con el club, y otros dos finalizan sus préstamos. Con nombres de muchísimo peso, el entrenador Marcelo Gallardo y la dirigencia (la actual y la entrante) deberán definir cómo delinear el plantel para afrontar la temporada 2026.

Con actualidades diversas, los cinco futbolistas que deberán resolver si continúan en el club, si se van con el pase en su poder o incluso si alguno se retira de la actividad profesional, son: Enzo Pérez (39 años), Milton Casco (37), Ignacio Fernández (35), Gonzalo Martínez (32) y Miguel Ángel Borja (32). Todos están más cerca de abandonar la institución que de seguir, pero recién luego de la serie con Palmeiras comenzará a haber certezas sobre la continuidad o no de estos jugadores.

El capitán e ídolo del club es titular en prácticamente todos los partidos, pero en febrero cumplirá 40 y es posible que decida colgar los botines, como lo dejó entrever.

Si continúa en actividad, su presencia en Núñez el año que viene es muy poco probable, por lo que Deportivo Maipú, de Mendoza, aparece como una posibilidad para el cierre de su brillante carrera.

Milton Casco, por su parte, sabe que ya no es la primera opción del Muñeco, pero a la vez demostró ser una garantía cada vez que el entrenador necesitó de sus servicios. En el último mercado de pases tuvo algunos sondeos y Gimnasia es uno de los clubes interesados en repatriarlo. Lo más probable es que no renueve su contrato y se aleje de la institución en el mes de diciembre próximo.

Nacho Fernández es otro de los futbolistas históricos al que se le termina el vínculo con River a fin de año. El volante es muy querido por la gente, cerró bien el semestre pasado, cayó y ahora volvió a levantar.

 

La dirigencia debe resolver el futuro de cinco jugadores, entre ellos, el volante Enzo Pérez

 

Su vigencia hace que nadie termine ganándole el puesto, pero tampoco su presente le permite ser el eje del equipo, como en otras épocas. Gimnasia hace tiempo que tiene intenciones de contratarlo.

En cuanto al Pity Martínez y el colombiano Borja, son dos jugadores que podrían emigrar en diciembre cuando caduquen sus vínculos contractuales.

GRAVE LESIÓN DE COSTANTINI

Giorgio Costantini, la promesa de 18 años de River, sufrió una grave lesión: se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda durante el Superclásico de Reserva que se disputó el viernes ante Boca, y que terminó 1-1

El brasileño, tendrá una larga recuperación por delante. Se calcula entre seis o ocho meses.

