Scaloni habló de Messi y si irá al Mundial: "Se va a tomar este tiempo con tranquilidad"

El entrenador del Seleccionado nacional, Lionel Scaloni, se refirió a Lionel Messi, quien puso en duda su participación en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y aseguró que el futbolista “se tomará con tranquilidad” su tiempo para decidirlo.

En la previa del que será el último partido de las eliminatorias, ante Ecuador este martes, el entrenador argentino se expresó sobre las declaraciones del capitán: “No hablé de esa situación. Sólo sé lo que declaró y se va a tomar con tranquilidad este tiempo”. “El porcentaje, creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma. A partir de cuando nos digan cuántos jugadores, tomaremos decisiones” agregó.

En cuanto a lo que será el partido ante Ecuador en Guayaquil, el técnico santafesino aseguró: “Vamos a jugar ante una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Primero con (Gustavo) Alfaro y ahora con Sebastián (Beccacece). Es una de las más importantes en el mundo y tiene grandes jugadores. Este equipo intenta ser muy ofensivo y lo consiguió. Hay que tener un funcionamiento claro porque será un partido complicado. Es una buena prueba. En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”.

“Pasa en los grandes equipos. En el fútbol seguirá estando la injusticia de aquellos que merecen más minutos. Todos quieren jugar, pero al final lo que el equipo necesita es equilibrio. No se puede contentar a todos. Ellos lo entienden y bueno, con rabia cuando no juegan, pero con el respeto de que está el compañero jugando”, añadió el entrenador campeón del mundo.

Scaloni hizo hincapié en que, además de Messi, estos serán los últimos partidos de Nicolás Otamendi con la camiseta argentina: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de todo lo que representa él para nosotros. Tuve una charla con él y por eso mereció jugar el partido. El es uno de los que nos dio una mano enorme a nivel grupal. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros. El será el capitán ante Ecuador”.

Por último, el entrenador hizo un balance de lo que fue la performance argentina en estas eliminatorias: “Fue compleja, pero la sacamos bien adelante. Con lo complejo de ser los campeones del mundo y que todos nos querían ganar. Agradecerles por lo que hicieron y recordar ese momento”.

“Hemos trabajado con las ideas que desde el primer día teníamos en la cabeza. Sentido de pertenencia, jugar sin obligación y respeto hacia el compañero y que sólo sepan que son jugadores de fútbol. Eso nos planteamos y se cumplió, más allá de ganar. El resto ya lo saben, no lo hice yo. Con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia) tengo la mejor relación. Charlas informales no están mal, está bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa” concluyó.