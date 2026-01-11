El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
VIDEO. Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los fármacos de uso frecuente pueden afectar el deseo, la excitación y la respuesta íntima en hombres y mujeres, aunque estas afecciones suelen quedar fuera de la consulta médica
A lo largo de la vida, millones de personas incorporan medicamentos a su rutina cotidiana sin imaginar que esos tratamientos, indicados para cuidar la salud mental, regular la presión arterial, controlar la glucosa o prevenir un embarazo, también pueden incidir de manera directa en la sexualidad. El deseo, la excitación, la respuesta corporal y el orgasmo no están aislados del resto del organismo: forman parte de un delicado equilibrio biológico y emocional que muchos fármacos pueden alterar, a veces de forma transitoria y otras de manera persistente.
La evidencia científica acumulada en los últimos años confirma que los antidepresivos, en especial los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, figuran entre los medicamentos con mayor impacto sexual. Estudios clínicos y revisiones sistemáticas muestran que más de la mitad de las personas que los consumen experimentan algún grado de disfunción sexual. En los varones, las dificultades más frecuentes son la disfunción eréctil y el retraso o la ausencia de eyaculación; en las mujeres, la disminución del deseo, la falta de lubricación y la dificultad para alcanzar el orgasmo. La paradoja es conocida en los consultorios: la depresión de por sí puede reducir la libido, pero el tratamiento farmacológico, en muchos casos, profundiza ese efecto y se convierte en una de las principales causas de abandono de la medicación.
La psiquiatría moderna reconoce cada vez más este problema y busca estrategias para abordarlo. Cambiar de molécula, reducir dosis o asociar otros fármacos con menor impacto sexual son alternativas que cuentan con respaldo clínico. En los hombres, por ejemplo, los inhibidores de la fosfodiesterasa —como el sildenafil— han demostrado mejorar la función eréctil cuando la disfunción está asociada a antidepresivos. En mujeres, la adición de antidepresivos no serotoninérgicos como el bupropión aparece como una de las opciones más prometedoras para recuperar el deseo sexual.
Los ansiolíticos y los medicamentos para dormir, particularmente las benzodiacepinas y los hipnóticos de uso frecuente, también ocupan un lugar relevante en este mapa. Su efecto sedante, que resulta útil para calmar la ansiedad o inducir el sueño, puede traducirse en una disminución del deseo sexual, dificultades para la excitación y problemas orgásmicos tanto en hombres como en mujeres. En tratamientos prolongados, la sexualidad suele volverse una de las primeras áreas afectadas. Por ese motivo, las guías clínicas actuales recomiendan evaluar alternativas no farmacológicas —como la terapia cognitivo-conductual— o fármacos con perfiles más neutros sobre la libido, especialmente en personas jóvenes o en quienes refieren cambios marcados en su vida sexual.
En el caso de los anticonceptivos hormonales, el debate es más complejo. Algunas investigaciones sugieren que la reducción de los niveles de testosterona libre podría afectar el deseo sexual en ciertas mujeres, mientras que otros estudios no encuentran diferencias significativas. La experiencia clínica muestra un escenario heterogéneo: hay mujeres que refieren una caída del deseo o menor intensidad orgásmica tras iniciar anticonceptivos hormonales y otras que no perciben cambios o incluso experimentan mejoras, asociadas a la tranquilidad de evitar un embarazo no planificado. Ante la sospecha de un impacto negativo, los especialistas suelen sugerir el cambio de método, incluyendo opciones no hormonales, como el DIU de cobre, o formulaciones con diferente perfil hormonal.
Los tratamientos hormonales en otros contextos también tienen efectos claros sobre la sexualidad. En mujeres posmenopáusicas, los estrógenos pueden aliviar la sequedad vaginal y mejorar el confort durante las relaciones, aunque su efecto sobre el deseo es variable. En hombres con déficit de testosterona, la terapia de reemplazo suele incrementar la libido y mejorar la función eréctil. En el extremo opuesto, los tratamientos que reducen drásticamente los andrógenos —como los utilizados en cáncer de próstata— provocan casi invariablemente una caída del deseo y disfunción eréctil, un impacto que muchas veces forma parte de las decisiones difíciles que deben afrontar los pacientes.
LE PUEDE INTERESAR
De qué forma las redes sociales afectan a la intimidad y el deseo
LE PUEDE INTERESAR
Deepfakes y videos XXX: la nueva frontera del bullying y del acoso
Durante años, los medicamentos para la presión arterial cargaron con la fama de “enemigos del sexo”. Sin embargo, estudios recientes matizan esa idea. Si bien la hipertensión mal controlada es un factor de riesgo claro para la disfunción eréctil, los grandes análisis comparativos no encuentran diferencias significativas entre las principales clases de antihipertensivos en cuanto a su impacto sexual. En muchos casos, el problema no es tanto la medicación como la enfermedad de base. Optimizar el control de la presión, mejorar hábitos de vida y, si es necesario, ajustar el tratamiento farmacológico suele ser suficiente para revertir los síntomas.
Algo similar ocurre con la diabetes, una enfermedad que afecta de manera directa la salud sexual, sobre todo en los varones. La disfunción eréctil es frecuente y suele estar vinculada al daño vascular y neurológico producido por la hiperglucemia crónica. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que algunos antidiabéticos modernos no solo no empeoran la función sexual, sino que podrían mejorarla. Los agonistas del GLP-1 y los inhibidores de SGLT-2, por ejemplo, al favorecer el control metabólico y la pérdida de peso, se asocian con mejores resultados en la función eréctil. En este escenario, la sexualidad aparece también como un indicador más de la salud general.
Detrás de todos estos datos, emerge una conclusión clara: la sexualidad sigue siendo un tema poco explorado en la consulta médica, a pesar de su enorme impacto en la calidad de vida. Muchos pacientes no mencionan los cambios que experimentan por vergüenza o por creer que son inevitables, y muchos profesionales no preguntan de manera sistemática. La literatura médica insiste en la importancia de incorporar estas preguntas como parte del seguimiento habitual, tanto en jóvenes como en adultos.
Hablar de medicamentos y sexualidad no implica demonizar los tratamientos ni desalentar su uso. Por el contrario, se trata de reconocer que la salud sexual es parte integral de la salud y que, en la mayoría de los casos, existen alternativas para minimizar los efectos adversos. Ajustar una dosis, cambiar un fármaco o simplemente abrir el diálogo puede marcar la diferencia entre un tratamiento eficaz y uno que, silenciosamente, deteriora aspectos centrales de la vida cotidiana. En un contexto donde el consumo de medicamentos es cada vez más frecuente, poner la sexualidad en agenda es también una forma de cuidar integralmente a las personas.
• Muchos medicamentos de uso cotidiano, desde antidepresivos hasta fármacos para la presión o la diabetes, pueden alterar la sexualidad.
• Los efectos más frecuentes son la disminución del deseo, problemas de excitación y dificultades para alcanzar el orgasmo, tanto en hombres como en mujeres.
• En varios casos, el impacto sexual depende más de la dosis y del tipo de droga que de la enfermedad de base.
• Existen alternativas terapéuticas para reducir estos efectos, como cambiar el fármaco, ajustar el tratamiento o asociar otras terapias.
• Hablar de sexualidad en la consulta médica es clave para evitar el abandono de tratamientos y mejorar la calidad de vida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí