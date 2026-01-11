La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual

A lo largo de la vida, millones de personas incorporan medicamentos a su rutina cotidiana sin imaginar que esos tratamientos, indicados para cuidar la salud mental, regular la presión arterial, controlar la glucosa o prevenir un embarazo, también pueden incidir de manera directa en la sexualidad. El deseo, la excitación, la respuesta corporal y el orgasmo no están aislados del resto del organismo: forman parte de un delicado equilibrio biológico y emocional que muchos fármacos pueden alterar, a veces de forma transitoria y otras de manera persistente.

La evidencia científica acumulada en los últimos años confirma que los antidepresivos, en especial los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, figuran entre los medicamentos con mayor impacto sexual. Estudios clínicos y revisiones sistemáticas muestran que más de la mitad de las personas que los consumen experimentan algún grado de disfunción sexual. En los varones, las dificultades más frecuentes son la disfunción eréctil y el retraso o la ausencia de eyaculación; en las mujeres, la disminución del deseo, la falta de lubricación y la dificultad para alcanzar el orgasmo. La paradoja es conocida en los consultorios: la depresión de por sí puede reducir la libido, pero el tratamiento farmacológico, en muchos casos, profundiza ese efecto y se convierte en una de las principales causas de abandono de la medicación.

ALGUNOS IMPACTOS

La psiquiatría moderna reconoce cada vez más este problema y busca estrategias para abordarlo. Cambiar de molécula, reducir dosis o asociar otros fármacos con menor impacto sexual son alternativas que cuentan con respaldo clínico. En los hombres, por ejemplo, los inhibidores de la fosfodiesterasa —como el sildenafil— han demostrado mejorar la función eréctil cuando la disfunción está asociada a antidepresivos. En mujeres, la adición de antidepresivos no serotoninérgicos como el bupropión aparece como una de las opciones más prometedoras para recuperar el deseo sexual.

Los ansiolíticos y los medicamentos para dormir, particularmente las benzodiacepinas y los hipnóticos de uso frecuente, también ocupan un lugar relevante en este mapa. Su efecto sedante, que resulta útil para calmar la ansiedad o inducir el sueño, puede traducirse en una disminución del deseo sexual, dificultades para la excitación y problemas orgásmicos tanto en hombres como en mujeres. En tratamientos prolongados, la sexualidad suele volverse una de las primeras áreas afectadas. Por ese motivo, las guías clínicas actuales recomiendan evaluar alternativas no farmacológicas —como la terapia cognitivo-conductual— o fármacos con perfiles más neutros sobre la libido, especialmente en personas jóvenes o en quienes refieren cambios marcados en su vida sexual.

EL EFECTO HORMONAL

En el caso de los anticonceptivos hormonales, el debate es más complejo. Algunas investigaciones sugieren que la reducción de los niveles de testosterona libre podría afectar el deseo sexual en ciertas mujeres, mientras que otros estudios no encuentran diferencias significativas. La experiencia clínica muestra un escenario heterogéneo: hay mujeres que refieren una caída del deseo o menor intensidad orgásmica tras iniciar anticonceptivos hormonales y otras que no perciben cambios o incluso experimentan mejoras, asociadas a la tranquilidad de evitar un embarazo no planificado. Ante la sospecha de un impacto negativo, los especialistas suelen sugerir el cambio de método, incluyendo opciones no hormonales, como el DIU de cobre, o formulaciones con diferente perfil hormonal.

Los tratamientos hormonales en otros contextos también tienen efectos claros sobre la sexualidad. En mujeres posmenopáusicas, los estrógenos pueden aliviar la sequedad vaginal y mejorar el confort durante las relaciones, aunque su efecto sobre el deseo es variable. En hombres con déficit de testosterona, la terapia de reemplazo suele incrementar la libido y mejorar la función eréctil. En el extremo opuesto, los tratamientos que reducen drásticamente los andrógenos —como los utilizados en cáncer de próstata— provocan casi invariablemente una caída del deseo y disfunción eréctil, un impacto que muchas veces forma parte de las decisiones difíciles que deben afrontar los pacientes.

Durante años, los medicamentos para la presión arterial cargaron con la fama de “enemigos del sexo”. Sin embargo, estudios recientes matizan esa idea. Si bien la hipertensión mal controlada es un factor de riesgo claro para la disfunción eréctil, los grandes análisis comparativos no encuentran diferencias significativas entre las principales clases de antihipertensivos en cuanto a su impacto sexual. En muchos casos, el problema no es tanto la medicación como la enfermedad de base. Optimizar el control de la presión, mejorar hábitos de vida y, si es necesario, ajustar el tratamiento farmacológico suele ser suficiente para revertir los síntomas.

EL CASO DE LA DIABETES

Algo similar ocurre con la diabetes, una enfermedad que afecta de manera directa la salud sexual, sobre todo en los varones. La disfunción eréctil es frecuente y suele estar vinculada al daño vascular y neurológico producido por la hiperglucemia crónica. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que algunos antidiabéticos modernos no solo no empeoran la función sexual, sino que podrían mejorarla. Los agonistas del GLP-1 y los inhibidores de SGLT-2, por ejemplo, al favorecer el control metabólico y la pérdida de peso, se asocian con mejores resultados en la función eréctil. En este escenario, la sexualidad aparece también como un indicador más de la salud general.

Detrás de todos estos datos, emerge una conclusión clara: la sexualidad sigue siendo un tema poco explorado en la consulta médica, a pesar de su enorme impacto en la calidad de vida. Muchos pacientes no mencionan los cambios que experimentan por vergüenza o por creer que son inevitables, y muchos profesionales no preguntan de manera sistemática. La literatura médica insiste en la importancia de incorporar estas preguntas como parte del seguimiento habitual, tanto en jóvenes como en adultos.

Hablar de medicamentos y sexualidad no implica demonizar los tratamientos ni desalentar su uso. Por el contrario, se trata de reconocer que la salud sexual es parte integral de la salud y que, en la mayoría de los casos, existen alternativas para minimizar los efectos adversos. Ajustar una dosis, cambiar un fármaco o simplemente abrir el diálogo puede marcar la diferencia entre un tratamiento eficaz y uno que, silenciosamente, deteriora aspectos centrales de la vida cotidiana. En un contexto donde el consumo de medicamentos es cada vez más frecuente, poner la sexualidad en agenda es también una forma de cuidar integralmente a las personas.