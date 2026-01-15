WOW, origen platense y una mirada contemporánea sobre la ciudad y la publicidad en vía pública

Hay esquinas que definen una ciudad. En La Plata, 7 y 50 es una de ellas. Punto de encuentro, de paso obligado, de historia y de movimiento constante. Durante años, ese cruce emblemático convivió con una estética que ya no acompañaba el ritmo actual de la ciudad. Hoy, ese paisaje empieza a mostrar otro carácter.

La puesta en valor del Edificio América, frente al Pasaje Dardo Rocha, marcó un cambio visible. La recuperación de su fachada ordenó visualmente la esquina y devolvió presencia a uno de los edificios más reconocibles del centro. Detrás de ese trabajo está WOW Publicidad de Impacto, con una mirada que entiende la vía pública como parte del paisaje urbano y no como un soporte aislado.

Esa misma lógica se extiende al frente del histórico Cine San Martín y a la galería que lo rodea, cuya fachada ya fue restaurada. La intervención consolida un tramo clave de avenida 7, frente a Plaza San Martín, donde la continuidad visual empieza a construir una identidad más clara y contemporánea para uno de los corredores más transitados de la ciudad.

La transformación no es solo arquitectónica. La recuperación del espacio abre la puerta a nuevas formas de comunicación urbana, más dinámicas y acordes al movimiento cotidiano del lugar. En ese contexto, la incorporación de tecnología, como una futura pantalla LED integrada a la fachada, aparece como una posibilidad que acompaña el pulso de la ciudad sin romper su identidad.

Este proceso dialoga con una ciudad que creció y se diversificó: vida cultural activa, eventos, gastronomía, turismo y circulación constante. La vía pública necesitaba actualizarse al mismo ritmo. WOW aporta a esa evolución desde el diseño, la tecnología y una concepción de la publicidad que suma valor al entorno.

Lo que empieza a consolidarse en 7 y 50 y su entorno, no es solo una mejora estética, es una forma de pensar la ciudad hacia adelante, donde la comunicación urbana se integra, ordena y construye imagen.

Cuando la publicidad está bien pensada, transforma la manera en que la ciudad se ve y se vive.