Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales

Tragedia en La Plata: murieron una mujer y dos niñas en un incendio de una casa

14 de Enero de 2026 | 22:15

Escuchar esta nota

Un incendio ocurrido en una vivienda de la calle 57 entre 152 y 153, en la localidad platense de Los Hornos, dejó como saldo tres personas fallecidas: una mujer de 27 años y dos niñas de 7 y 4 años. El hecho se registró durante la noche del martes y generó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Según la información policial, el fuego se habría iniciado de manera accidental cuando un nene de 3 años jugaba con un encendedor y prendió fuego ropa y un colchón. Una adolescente de 17 años logró salir del domicilio junto al menor, pero en el interior quedaron las tres víctimas. Tras sofocar las llamas, los bomberos hallaron los cuerpos sin vida sobre una cama, en la parte delantera de la vivienda, debajo de una ventana.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos de Los Hornos y San Carlos, además de una ambulancia del SAME. La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y es investigada por la UFI N°16, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer lo ocurrido.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Fuego y tensión en La Plata: llamas de varios metros en una vivienda de Barrio Norte

El SMN y el SNMF incluyeron a La Plata y la Región como zona en alerta por los incendios forestales
Multimedia

Imágenes Gentileza "Hechos y Derecho"

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Brutal ataque en Ensenada: liberaron a la joven que intentó matar a su novio de varias puñaladas

Loteos ilegales en La Plata: una nueva denuncia judicial y reiteran alertas por estafas

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
+ Leidas

Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes

En Gimnasia presentan a Auzmendi y sólo falta uno más

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

Gaich ya se siente uno más

El prodigio local becado por Harvard

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Fuego y tensión en La Plata: llamas de varios metros en una vivienda de Barrio Norte

Brutal ataque en Ensenada: liberaron a la joven que intentó matar a su novio de varias puñaladas

Costa Esmeralda: otro accidente grave con vehículos todoterreno en las dunas

Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado
Información General
Acerías Berisso: trabajadores escracharon a uno de los dueños en reclamo por sueldos adeudados
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
Deportes
Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo
Falleció Walter Durso, ex Gimnasia, a los 76 años
"El primer día como pincharrata": Adolfo Gaich entrenó por primera vez en Estudiantes
Para aplaudir: el gesto que tuvo Román Gómez con Estudiantes tras su venta millonaria a Brasil
Cuándo y dónde se venden las entradas para el debut de Estudiantes en Copa Argentina
La Ciudad
Una pérdida de agua frente a Trabajo Social y “hundimiento del empedrado”
El SMN y el SNMF incluyeron a La Plata y la Región como zona en alerta por los incendios forestales
Acerías Berisso: trabajadores escracharon a uno de los dueños en reclamo por sueldos adeudados
Un “pozo gigante” en pleno centro de La Plata
Loteos ilegales en La Plata: una nueva denuncia judicial y reiteran alertas por estafas
Espectáculos
Ángel de Brito le respondió con dureza a María Fernanda Callejón: “Necesita levantar un programa"
“La hora corre”: Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera y recibieron una lluvia de críticas por los requisitos
Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders
"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos
Sofía “La Reini” Gonet estalló de furia contra Telefe y Corta por Lozano: “Me sentí super humillada”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla