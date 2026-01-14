Tragedia en La Plata: murieron una mujer y dos niñas en un incendio de una casa

Un incendio ocurrido en una vivienda de la calle 57 entre 152 y 153, en la localidad platense de Los Hornos, dejó como saldo tres personas fallecidas: una mujer de 27 años y dos niñas de 7 y 4 años. El hecho se registró durante la noche del martes y generó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Según la información policial, el fuego se habría iniciado de manera accidental cuando un nene de 3 años jugaba con un encendedor y prendió fuego ropa y un colchón. Una adolescente de 17 años logró salir del domicilio junto al menor, pero en el interior quedaron las tres víctimas. Tras sofocar las llamas, los bomberos hallaron los cuerpos sin vida sobre una cama, en la parte delantera de la vivienda, debajo de una ventana.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos de Los Hornos y San Carlos, además de una ambulancia del SAME. La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y es investigada por la UFI N°16, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer lo ocurrido.