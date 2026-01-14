Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Falleció Walter Durso, ex Gimnasia, a los 76 años

14 de Enero de 2026 | 20:12

El exfutbolista tripero falleció a los 76 años. Había nacido en Ensenada el 23 de enero de 1949. Debutó con la casaca de Gimnasia en 1967 y permaneció en el club hasta 1974, aunque en 1971 estuvo a préstamo en Kimberley de Mar del Plata

Jugó en River en la segunda parte del '74, entre 1975 y 1976 defendió los colores de Vélez y en 1977 tuvo algunos partidos en Lanús. También jugó en el ascenso para Argentino de Quilmes (1981).

De buen físico, se destacó en el Lobo como wing izquierdo. También estuvo en los '80 en Atlético Huanguelén y Atlético Mones Cazón en las ligas del interior.

Según pudo saber Diario EL DIA, a Walter Durso lo velarán en la casa de sepelios Río, ubicada en calle 24 entre 45 y 46 este jueves desde 10 hs.

