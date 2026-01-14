Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado
Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado
Alarma en un barrio de La Plata por los escorpiones: picó a una mujer, que terminó hospitalizada
El SMN y el SNMF incluyeron a La Plata y la Región como zona en alerta por los incendios forestales
Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes
La Libertad Avanza volvió a impulsar la Boleta Única de Papel en la Provincia
Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders
El partido homenaje a Miguel Russo: Boca empata sin goles ante Millonarios
Cuándo y dónde se venden las entradas para el debut de Estudiantes en Copa Argentina
Sana y salva: apareció la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en La Plata
Rompieron el silencio las víctimas de los abusos sexuales denunciados en el Senado bonaerense
"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos
La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
Para aplaudir: el gesto que tuvo Román Gómez con Estudiantes tras su venta millonaria a Brasil
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
El Banco Central hizo la mayor compra de dólares desde la salida del cepo: cayó a $ 1.480 el oficial
Previo a la privatización, el Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas nacionales que atraviesan la provincia
VIDEO.- A las trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
VIDEO.- “Sabía que iba a pasar”: se viralizó el beso a la fuerza de Julio Iglesias a Susana Giménez
Alberto Cormillot sufrió un accidente de tránsito: ¿cómo está su salud?
Loteos ilegales en La Plata: una nueva denuncia judicial y reiteran alertas por estafas
Bastián, el chico herido en una carrera en los médanos de Pinamar, tiene una "evolución estable"
“La hora corre”: Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera y recibieron una lluvia de críticas por los requisitos
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
Culatazos en la nuca a un joven: el Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Recibió la noticia más esperada: la emoción del ex Chiquititas Diego Mesaglio
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• Las inyecciones para adelgazar: el efecto rebote y los riesgos de una solución rápida
• Covid-19: por qué millones de personas la rechazaron la vacuna
• Atravesar el dolor: qué es el duelo, como se vive y por qué no existe una única forma de transitar una pérdida
• Del amor al rechazo: el fenómeno “ick” y por qué una mínima señal puede arruinar el amor
• Los errores invisibles que arruinan la piel (aunque tengas una buena rutina)
• Globos de Oro 2026: el regreso del glamour y las tendencias que marcarán el año
• El fenómeno K-pop: ¿reconocimiento tardío o nueva era global?
• Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming
• Calentar en casa: ejercicios que el cuerpo necesita como el agua o la respiración
• Cómo empezar a correr desde cero: tips par una preparación de pocas semanas
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
