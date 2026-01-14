Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual

14 de Enero de 2026 | 19:06

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Las inyecciones para adelgazar: el efecto rebote y los riesgos de una solución rápida

• Covid-19: por qué millones de personas la rechazaron la vacuna

• Atravesar el dolor: qué es el duelo, como se vive y por qué no existe una única forma de transitar una pérdida

• Del amor al rechazo: el fenómeno “ick” y por qué una mínima señal puede arruinar el amor

• Los errores invisibles que arruinan la piel (aunque tengas una buena rutina)

• Globos de Oro 2026: el regreso del glamour y las tendencias que marcarán el año

• El fenómeno K-pop: ¿reconocimiento tardío o nueva era global?

• Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming

• Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual

• Calentar en casa: ejercicios que el cuerpo necesita como el agua o la respiración 

• Cómo empezar a correr desde cero: tips par una preparación de pocas semanas

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

