Brutal ataque de una joven en Ensenada: intentó matar a su novio de varias puñaladas

Un violento episodio se registró este martes en Ensenada, donde un joven de 19 años resultó gravemente herido con un arma blanca tras una discusión, y una mujer de 18 años fue aprehendida en el marco de una causa caratulada como tentativa de homicidio.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Santilli al 69, entre Calzetta y Horacio Cestino, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un masculino con heridas cortantes.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en el torso, a la altura del pecho del lado izquierdo, en la espalda, en una de sus manos y en el rostro, a la altura del mentón. El joven fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el herido habría mantenido una discusión verbal con una mujer momentos antes del ataque. Tras un operativo de búsqueda, personal policial se dirigió a una vivienda cercana, donde una vecina manifestó que en su domicilio se había producido una pelea entre una pareja conocida de su hijo.
Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron a la finca y hallaron manchas hemáticas en el patio, además de un cuchillo tipo cocina con hoja metálica y mango negro, y un retazo de tela de jeans con manchas de sangre, elementos que fueron secuestrados como prueba.
En el lugar fue aprehendida una mujer de 18 años, quien quedó a disposición de la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata. La vivienda quedó resguardada a la espera del trabajo de peritos.
La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y la evolución del estado de salud de la víctima.
