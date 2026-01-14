Acerías Berisso: trabajadores escracharon a uno de los dueños en reclamo por sueldos adeudados

Los trabajadores de Acerías Berisso realizaron este miércoles un nuevo escrache frente a la vivienda de uno de los propietarios de la empresa, en el marco del conflicto que mantienen desde octubre pasado, cuando la fábrica cerró sus puertas y dejó a todo el personal sin trabajo ni ingresos. Fue esta tarde en la casa de Nicolás Dudiuk en Villa Elisa.

Uno de los trabajadores aseguró en sus redes sociales: “Ya que las respuestas no llegan, las fuimos a buscar. La incertidumbre no nos paraliza. En Acerías Berisso seguimos firmes, unidos y organizados. La dignidad del trabajador no se negocia”.

Se trata del segundo escrache que los operarios realizan frente al domicilio del empresario. El primero ocurrió a fines de noviembre, cuando los manifestantes grafitearon el paredón principal y colgaron pasacalles para visibilizar la situación que atraviesan en la casa de otro de los dueños.

El conflicto se arrastra desde abril, cuando los trabajadores denunciaron atrasos en el pago de los sueldos y, en septiembre, la empresa les informó que se recortarían diez puestos de trabajo. El 6 de octubre, al presentarse a cumplir su jornada laboral en la planta ubicada en 128 entre 4 y 5, encontraron la fábrica cerrada.

Tras ese episodio, los empleados tomaron el predio para evitar el retiro de las maquinarias. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria, se levantó la toma y los propietarios anunciaron que se presentarían a quiebra. Desde entonces, los trabajadores aseguran que llevan cuatro meses sin percibir sus salarios.

En este contexto, los operarios reclaman la intervención del Estado para avanzar en la conformación de una cooperativa que les permita poner nuevamente en funcionamiento la planta. Mientras tanto, subsisten gracias al apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y a distintas acciones solidarias, como rifas y ventas de pollos, organizadas para generar ingresos.