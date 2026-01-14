Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes

Desde Provincia informaron el calendario de vencimientos correspondiente a los impuestos patrimoniales

Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes
14 de Enero de 2026 | 11:38

Escuchar esta nota

La provincia de Buenos Aires, a través de ARBA, informó el calendario de vencimientos 2026 correspondiente a los impuestos patrimoniales, que incluye al Impuesto Inmobiliario y al Impuesto a los Automotores, alcanzando también a embarcaciones deportivas o de recreación.

Según se detalló, el primer vencimiento del año será del Impuesto Inmobiliario Urbano (edificado y baldío), el 19 de febrero, dando inicio al esquema anual de pagos de los tributos patrimoniales provinciales. En tanto, que la cuota 1 y el anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerá el 17 de marzo.

Desde ARBA señalaron que el Impuesto a los Automotores comenzará a abonarse a partir del 10 de marzo bajo una modalidad mensual, una decisión orientada a "ordenar el calendario, distribuir el esfuerzo fiscal a lo largo del año y otorgar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes", según se informó.

Además, quienes opten por el pago anual anticipado podrán acceder a un descuento del 15% sobre el monto total del impuesto, siempre que no registren deudas exigibles de períodos no prescriptos.

Y se mantiene la bonificación del 10% por buen cumplimiento, que se aplica sobre cada cuota para quienes no tengan deudas anteriores, mantengan sus pagos al día y abonen en término. Este beneficio rige con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

