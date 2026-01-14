Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Advierten por loteos "truchos" en zonas rurales de La Plata

La subsecretaria de Ordenamiento Territorial Municipal, Eugenia Rodríguez Daneri, estuvo en EL DIA y brindó más detalles

14 de Enero de 2026 | 13:04

La Municipalidad de La Plata emitió una advertencia a la comunidad ante la proliferación de ofertas de terrenos en zonas donde la normativa vigente prohíbe expresamente la urbanización, una práctica ilegal que expone a los vecinos a posibles estafas y pérdidas económicas.

La Comuna recordó que los lotes ofrecidos en áreas rurales no urbanizables no pueden subdividirse legalmente, no habilitan la construcción de viviendas ni permiten la escrituración individual, aun cuando se presenten como "oportunidades" o "emprendimientos en desarrollo".

Cómo saber si son legales

Las autoridades remarcaron la importancia de que los vecinos verifiquen siempre la situación urbanística y legal de cualquier terreno acercándose al Centro Administrativo Municipal (CAM) o enviando un mail a ordenamientourbano@laplata.gob.ar antes de avanzar con una compra.

En la misma línea, advirtieron que la existencia de movimientos de suelo, apertura de calles o tendidos eléctricos no implica que un emprendimiento esté autorizado, al  tiempo que reforzaron los operativos para identificar y frenar estas maniobras y avanzaron con una denuncia penal. 

Cabe recordar que en los últimos días se llevó adelante un operativo en Abasto donde se detectaron trabajos y ventas ilegales en un área rural no urbanizable, lo que derivó en el decomiso de elementos, la labranza de actuaciones administrativas y la detención de una persona por desobedecer órdenes policiales durante el procedimiento.

