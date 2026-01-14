La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Se puede ser multimillonario y, aun así, vivir con escasez de agua, padecer cortes de energía eléctrica o convivir con la inseguridad. Porque la calidad de vida no depende solo de los ingresos, sino de servicios básicos que se gestionan y controlan a nivel local, especialmente en el Gran La Plata.

El acceso al agua potable, la electricidad y la seguridad son derechos esenciales que requieren control ciudadano. Y una de las herramientas más efectivas para ejercer ese control es denunciar las irregularidades y hacerlas visibles. En ese rol, EL DIA cumple una función clave como medio independiente, capaz de informar, investigar y cuestionar tanto a grandes empresas prestadoras de servicios como a las distintas dependencias del Estado.

Cotidianamente, diario EL DIA canaliza reclamos, inquietudes y denuncias de vecinos del Gran La Plata, muchas veces con identidad reservada, sobre problemáticas que afectan la vida cotidiana: desde el acueducto Norte, los cortes reiterados de energía eléctrica en los barrios, hasta situaciones de inseguridad que se repiten y requieren respuestas urgentes.

Informar, visibilizar y exigir explicaciones es parte del compromiso periodístico. Pero también es posible gracias al acompañamiento de los lectores. La producción de contenidos de calidad, el seguimiento de los temas sensibles dependen en gran medida de quienes eligen suscribirse.

Para el lector, se trata de un aporte mínimo. Para el periodismo, es lo que permite sostener una cobertura amplia, rigurosa y comprometida con lo que ocurre en La Plata, la región, la provincia, el país y el mundo.

Por eso, EL DIA puede ser su voz frente a los problemas que afectan la vida diaria y su aliado para defender una mejor calidad de vida.

COMO SUSCRIBIRSE A EL DIA

Quienes quieran suscribirse a eldia.com lo pueden hacer haciendo click en https://www.eldia.com/suscripcion.

1 - PLAN BÁSICO PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com $530 POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

2 - PLAN FULL PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com, Acceso a la versión PDF y Beneficios Club El Día $690 POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $6470.-/mes

3 - FULL PAPEL: Si sos suscriptor del diario en papel y tenés Club EL DIA, tu plan digital es gratuito. Para activarlo llamá al 0221-412-0123.