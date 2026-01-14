La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"

Cami Homs sorprendió al hablar con total sinceridad sobre su intimidad en plena recta final del embarazo. La modelo está cursando el octavo mes y contó cómo vive su relación con José “Principito” Sosa durante esta etapa.

Las declaraciones surgieron en una entrevista para el podcast de Érica Etter, donde Homs respondió sin filtros a las preguntas de la conductora. En un momento del diálogo, Etter lanzó la típica frase: “Se rumorea que las mujeres embarazadas están revolucionadas hormonalmente. ¿En tu caso, mito o realidad?”.

Entre risas, Cami respondió sin dudar: “Realidad”. La conductora quiso saber más y preguntó por la frecuencia semanal. Antes de dar un número, Homs aclaró que el embarazo avanzado cambia la dinámica: “Es realidad, pero ya me está costando un poco. No es lo mismo una panza de cinco o seis meses que de casi ocho”.

Luego reveló el dato que llamó la atención del público: “Hoy, un promedio, dos de siete. Eso en este último trimestre”. Camila Homs espera una nena llamada Aitana, y confirmó que tiene fecha estimada de parto para el 29 de enero. Ella ya es mamá de Francesca y Bautista, hijos que tuvo con Rodrigo De Paul, mientras que Sosa es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina.