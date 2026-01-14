Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía

La Libertad Avanza volvió a impulsar la Boleta Única de Papel en la Provincia

La Libertad Avanza volvió a impulsar la Boleta Única de Papel en la Provincia
14 de Enero de 2026 | 17:21

Escuchar esta nota

El bloque de senadores presentó un nuevo proyecto de ley para implementar el sistema en elecciones provinciales y municipales, incluidas las PASO. Buscan reactivar un debate que el oficialismo mantiene frenado y convertirlo en una de sus banderas políticas en 2026.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza volvió a impulsar en la Legislatura bonaerense la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y presentó un nuevo proyecto de ley para que el sistema sea utilizado en todas las elecciones provinciales y municipales, incluidas las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La iniciativa busca reinstalar un debate que el oficialismo provincial mantiene postergado y que los legisladores libertarios pretenden convertir en uno de los ejes centrales de su agenda política durante 2026.

El proyecto lleva la firma de los senadores Carlos Curestis, Matías de Urraza, Luciano Olivera, María Cecilia Martínez, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo y Betina Riva, luego de que una propuesta similar perdiera estado parlamentario. La iniciativa plantea una reforma integral del régimen electoral bonaerense mediante la modificación de la Ley N.º 5.109 y la Ley N.º 14.086, estableciendo la Boleta Única de Papel como sistema obligatorio de votación.

Entre los fundamentos, los legisladores destacaron la experiencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que se utilizó la BUP. Según sostuvieron, ese sistema permitió un proceso electoral más claro, ágil y transparente.

Desde el bloque afirmaron que el modelo es plenamente aplicable en la provincia de Buenos Aires y que contribuiría a poner fin a prácticas asociadas a la lista sábana y al uso del aparato político tradicional, además de mejorar la transparencia y reducir costos en los comicios.

