Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo

Dos grupos de jóvenes protagonizaron un feroz enfrentamiento anoche en la intersección de 7 y 50. Como resultado, siete de ellos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Primera, según informaron fuentes calificadas.

De acuerdo con los informantes, y basándose en las primeras declaraciones, no se descarta que la gresca en plena vía pública se haya desatado a partir de un presunto hurto. No obstante, el motivo exacto del conflicto aún es materia de investigación.

Lo cierto es que, alrededor de las 21:30, la transitada esquina se convirtió en el escenario de una violenta disputa que incluyó golpes de puño, empujones, insultos y patadas.

El enfrentamiento, que se extendió desde la vereda de la Plaza San Martín hasta la calzada de la calle 50, afectó la circulación vehicular, obligando a algunos conductores a detener su marcha por completo para evitar incidentes mayores.

El episodio fue captado en tiempo real por las cámaras de seguridad de la Comuna. Esto permitió una inmediata intervención policial, logrando disipar la tensa situación en cuestión de minutos.

Tras controlar la pelea, el operativo continuó sobre la acera, donde los agentes identificaron a los implicados, cuyas edades oscilan entre los 17 y 21 años (entre ellos, una joven de 21).

Finalmente, se informó que los siete involucrados fueron derivados a la dependencia policial para el inicio de las actuaciones correspondientes. Además, se reportó que algunos presentaron lesiones que no revistieron gravedad.