"Pegue Bocha, pegue": el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders

El platense Francisco Bochatón, cantante de Peligrosos Gorriones, terminó a las trompadas con Ariel Mirabal Nigrelli, vocalista de Winona Riders, durante el Festival Refresco en Niceto Club, de Palermo, el pasado viernes. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Frente a la atenta mirada del público, la secuencia sucedió en pleno recital de Peligrosos Gorriones y colmó de tensión el ambiente que, finalmente, terminó en golpes.

Según informaron testigos del hecho, la reacción de Bochatón se debió a que Nigrelli se encontraba en el piso superior de Niceto arrojando objetos y líquidos a la banda mientras tocaba. Una bebida habría caído cerca de una zapatilla donde se conectan los equipos, lo que podría haber provocado un incidente aún más grave.

Ese tu ídolo? Porque el mío, sí. Pegue, Bocha, pegue. pic.twitter.com/uzItY5CVxE — Topo 🇦🇷 (@pablodevoid) January 14, 2026

Dado que todo sucedió ante el público, varios fanáticos lograron grabar las imágenes que se conocieron en las últimas horas. Según indicó el propio Bochatón, lo ocurrido fue “un desastre para las vidas del cuerpo de escenario”.

“Voy a borrar esta historia de Gorriones y este episodio porque ya me cansó y no es el foco de nada. Simplemente, quería informar, no para que sea un escrache o algo así. Que me escribas tipo amenaza que no me importa nada es más de lo mismo. Así que basta. Ya”, agregó más tarde. Por parte de Winona Riders se mantiene el silencio.