Alarma en un barrio de La Plata por los escorpiones: picó a una mujer, que terminó hospitalizada

Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes
Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes
Cuándo y dónde se venden las entradas para el debut de Estudiantes en Copa Argentina
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
VIDEO.- “Sabía que iba a pasar”: se viralizó el beso a la fuerza de Julio Iglesias a Susana Giménez
Culatazos en la nuca a un joven: el Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
Alberto Cormillot sufrió un accidente de tránsito: ¿cómo está su salud?
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Demoras las demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
En Tailandia, una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos y 67 heridos
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata
VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una mujer fue picada por un escorpión en una vivienda ubicada en la zona de calle 132 entre 50 y 52, en La Plata, y debió ser atendida de urgencia en dos hospitales de la ciudad. El episodio generó alarma entre los vecinos, que reclaman tareas inmediatas de desinfección en un predio ferroviario cercano.
Según se informó, la víctima se trasladó en un primer momento al Hospital Italiano y luego fue derivada al Hospital San Juan de Dios, donde permaneció alrededor de seis horas en observación. Allí, los médicos le realizaron distintos estudios para controlar el funcionamiento del corazón, el hígado y los riñones.
Al momento de ingresar al centro de salud presentaba presión arterial elevada y pulsaciones muy altas, un cuadro que los profesionales atribuyeron en parte al fuerte impacto emocional y al intenso dolor provocado por la picadura. Tras ser estabilizada, se le indicó continuar con el tratamiento correspondiente y aplicarse la vacuna antitetánica.
De acuerdo al relato de allegados, el hecho ocurrió durante la tarde-noche, mientras la mujer realizaba tareas de limpieza en una propiedad recientemente recuperada. Al mover unos ladrillos que se encontraban debajo de una parrilla, apareció el escorpión, que la picó en una de sus manos.
Quienes la asistieron señalaron que "el dolor fue extremo y persistente, al punto de compararlo con un parto, pese a que la mujer es madre de dos hijos. Era un dolor imposible de describir”, indicaron, lo que motivó la inmediata decisión de trasladarla a un hospital.
Por el susto, la víctima no logró identificar la especie del escorpión y se dirigió de inmediato al centro de salud. El episodio encendió la preocupación en el barrio, ya que a pocos metros del lugar se encuentra el predio de los antiguos talleres ferroviarios, un espacio con abundante vegetación y acumulación de residuos.
LE PUEDE INTERESAR
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
Los vecinos advierten que estas condiciones favorecen la proliferación de alimañas y reclaman una desinfección urgente del lugar para prevenir nuevos episodios similares.
Alacranes: recomendaciones y cómo actuar
Protección personal
• No dejar ropa, objetos personales y otros elementos en el piso (esta es una medida que nos protege de arañas peligrosas también)
Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados.
• Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebé o niño.
• Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.
• Evitar caminar descalzo o con zapatos abiertos en zonas donde se conozca la presencia de alacranes.
• Hacer todo tipo de acciones de remoción de escombros o movimientos de material de depósito con guantes gruesos y calzado cerrado adecuado.
Protección para adentro de las viviendas
• Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios
• Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras
• Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas
• Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos
• Controlar cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes
Protección para los alrededores de las viviendas
• Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores
• Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de artrópodos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones-
• Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan.
• Evitar juntarlos con las manos.
Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, depósitos, cámaras subterráneas).
El alacrán puede causar envenenamiento a través de una picadura que puede identificarse como una pequeña marca circular acompañada de hinchazón, hematoma, enrojecimiento y dolor agudo y punzante.
En caso de ver o capturar un ejemplar, se debe dar aviso inmediatamente a la Dirección de zoonosis del Municipio o comunicarse con los especialistas del CEPAVE enviando un mensaje a las cuentas de Instagram @buthus1034 o @anapaolamiceli, un mail a sergiorodriguezgil@cepave.edu.ar o anapaolamiceli@cepave.edu.ar o un mensaje al whatsapp 221 575-2057.
Si un niño sufre una picadura se lo debe llevar inmediatamente al Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica del Hospital De Niños "Sor María Ludovica", ubicado en calle 14 N° 1631; mientras que, si la víctima es un adulto, puede concurrir a cualquier hospital de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí