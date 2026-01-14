Alarma en un barrio de La Plata por los escorpiones: picó a una mujer, que terminó hospitalizada

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

14 de Enero de 2026 | 15:47

Escuchar esta nota

Una mujer fue picada por un escorpión en una vivienda ubicada en la zona de calle 132 entre 50 y 52, en La Plata, y debió ser atendida de urgencia en dos hospitales de la ciudad. El episodio generó alarma entre los vecinos, que reclaman tareas inmediatas de desinfección en un predio ferroviario cercano.

Según se informó, la víctima se trasladó en un primer momento al Hospital Italiano y luego fue derivada al Hospital San Juan de Dios, donde permaneció alrededor de seis horas en observación. Allí, los médicos le realizaron distintos estudios para controlar el funcionamiento del corazón, el hígado y los riñones.

Al momento de ingresar al centro de salud presentaba presión arterial elevada y pulsaciones muy altas, un cuadro que los profesionales atribuyeron en parte al fuerte impacto emocional y al intenso dolor provocado por la picadura. Tras ser estabilizada, se le indicó continuar con el tratamiento correspondiente y aplicarse la vacuna antitetánica.

De acuerdo al relato de allegados, el hecho ocurrió durante la tarde-noche, mientras la mujer realizaba tareas de limpieza en una propiedad recientemente recuperada. Al mover unos ladrillos que se encontraban debajo de una parrilla, apareció el escorpión, que la picó en una de sus manos.

Quienes la asistieron señalaron que "el dolor fue extremo y persistente, al punto de compararlo con un parto, pese a que la mujer es madre de dos hijos. Era un dolor imposible de describir”, indicaron, lo que motivó la inmediata decisión de trasladarla a un hospital.

Por el susto, la víctima no logró identificar la especie del escorpión y se dirigió de inmediato al centro de salud. El episodio encendió la preocupación en el barrio, ya que a pocos metros del lugar se encuentra el predio de los antiguos talleres ferroviarios, un espacio con abundante vegetación y acumulación de residuos.

Los vecinos advierten que estas condiciones favorecen la proliferación de alimañas y reclaman una desinfección urgente del lugar para prevenir nuevos episodios similares.

Alacranes: recomendaciones y cómo actuar 

Protección personal

• No dejar ropa, objetos personales y otros elementos en el piso (esta es una medida que nos protege de arañas peligrosas también)
Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados.

• Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebé o niño.

• Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.

• Evitar caminar descalzo o con zapatos abiertos en zonas donde se conozca la presencia de alacranes.

• Hacer todo tipo de acciones de remoción de escombros o movimientos de material de depósito con guantes gruesos y calzado cerrado adecuado.

Protección para adentro de las viviendas

• Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios

• Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras

• Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas

• Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos

• Controlar cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes

Protección para los alrededores de las viviendas

• Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores

• Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de artrópodos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones-

• Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan.

• Evitar juntarlos con las manos.

Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, depósitos, cámaras subterráneas).

DONDE CONTACTARSE  Y QUÉ HACER ANTE LA CAPTURA O PICADURA DE UN ALACRÁN

El alacrán puede causar envenenamiento a través de una picadura que puede identificarse como una pequeña marca circular acompañada de hinchazón, hematoma, enrojecimiento y dolor agudo y punzante.

En caso de ver o capturar un ejemplar, se debe dar aviso inmediatamente a la Dirección de zoonosis del Municipio o comunicarse con los especialistas del CEPAVE enviando un mensaje a las cuentas de Instagram @buthus1034 o @anapaolamiceli, un mail a sergiorodriguezgil@cepave.edu.ar o anapaolamiceli@cepave.edu.ar o un mensaje al whatsapp 221 575-2057.

Si un niño sufre una picadura se lo debe llevar inmediatamente al Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica del Hospital De Niños "Sor María Ludovica", ubicado en calle 14 N° 1631; mientras que, si la víctima es un adulto, puede concurrir a cualquier hospital de la ciudad.

