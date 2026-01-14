Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Previo a la privatización, el Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas nacionales que atraviesan la provincia

Previo a la privatización, el Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas nacionales que atraviesan la provincia
14 de Enero de 2026 | 17:09

En medio del proceso de privatización de Corredores Viales, el Gobierno de Javier Milei busca aumentar hasta 19% los peajes de las autopistas Riccheri; Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires-Rosario; Rosario-Córdoba y otra decena de rutas nacionales entre las que se destacan la 3, 5, 7 y 205.

Para ello, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamó a consulta pública para ajustar los cuadros tarifarios de los peajes mediante la Resolución 42/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Si bien el alza se aplicará una vez finalizado el trámite administrativo de consulta ciudadana, ya se conoce que la tarifa mínima en hora pico para los autos será de $1500. Y además de las cuatro autopistas, impactará en distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

La convocatoria se desarrollará de manera online entre el 14 de enero y el 5 de febrero. Los interesados deberán completar un formulario para poder participar de la audiencia. Y los nuevos cuadros podrían regir desde mediados de febrero.

En el texto oficial, se expuso que el pedido de aumento fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., solicitando la revisión de las tarifas para los Tramos I al X de la red vial nacional. Muchos de estos comprenden tramos dentro de la provincia de Buenos Aires.

La novedad que trae la propuesta de actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

Al argumentar la instancia consultiva, se remarcó que "la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa para conseguir una mayor eficacia en la acción administrativa".
 

