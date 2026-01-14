Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
La medida entra en vigencia desde mañana
El arancel de importación para teléfonos celulares se reducirá a cero desde este jueves 15 de enero, con lo cual se espera una baja en el precio de esos dispositivos.
La medida entra en vigencia a partir del Decreto 333/2025 que fuera publicado el 14 de mayo del año pasado.
El Gobierno dispuso una reducción progresiva del arancel, primero al 9,5% hasta ahora que se elimina por completo.
“Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señala el decreto que corroboró Agencia Noticias Argentinas.
La medida afecta directamente a la industria radicada en Tierra del Fuego. No obstante, las autoridades nacionales estiman que de esta forma se facilitará el acceso a tecnología a un amplio sector de la población a menor precio.
