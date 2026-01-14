Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?

El arancel de importación para teléfonos celulares se reducirá a cero desde este jueves 15 de enero, con lo cual se espera una baja en el precio de esos dispositivos.

La medida entra en vigencia a partir del Decreto 333/2025 que fuera publicado el 14 de mayo del año pasado.

El Gobierno dispuso una reducción progresiva del arancel, primero al 9,5% hasta ahora que se elimina por completo.

“Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”, señala el decreto que corroboró Agencia Noticias Argentinas.

La medida afecta directamente a la industria radicada en Tierra del Fuego. No obstante, las autoridades nacionales estiman que de esta forma se facilitará el acceso a tecnología a un amplio sector de la población a menor precio.