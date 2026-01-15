Extenso apagón en el norte platense

Minutos antes de la medianoche de ayer, se inició un extenso y prolongado apagón que afecta a miles de vecinos de Gonnet y Villa Castells. Alrededor de las 23.30, arrancó el corte que provocó mucho enojo y numerosas quejas. “Lamentablemente, no es una novedad esto” advirtió Omar, de 16 y 490: “Edelap nos está dejando sin electricidad seguido en esta zona, pero esta noche es terrible el calor que hace y directamente no se puede ni prender un ventilador para descansar un poco”.

Desde 12 y 498, el reclamo tuvo un tono similar: “estábamos en una celebración familiar, y las once y media, pum, todo a oscuras” precisó Juan Franco: “pasó una hora y no se arregla. La verdad, un desastre, y ni siquiera hay alguien que atienda los reclamos o responda algo sensato a los usuarios”.