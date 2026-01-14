Boca abre el 2026 con un homenaje a Miguel Russo

La paritaria en Provincia, a cuarto intermedio: estatales y docentes rechazaron la oferta de 1,5%
Juega ante Millonarios a partir de las 19, en La Bombonera, en un amistoso que servirá para recordar al DT fallecido
Boca, que tendrá por delante una temporada cargada de desafíos futbolísticos, entre ellos, la Copa Libertadores, abrirá el 2026 esta tarde-noche, cuando reciba a Millonarios de Colombia en un partido amistoso que servirá para homenajear al fallecido ex técnico de ambos clubes, Miguel Ángel Russo.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de ESPN Premium.
Mientras espera la llegada del colombiano Marino Hinestroza y gestiona por estas horas los pases de Alexis Cuello y Gastón Hernández (ver tema aparte), Boca comenzará a despuntar el 2026 con un amistoso cargado de emotividad, aunque valioso al mismo tiempo, ya que el entrenador Claudio Úbeda empezará a exhibir los cambios de nombres y de sistema que introducirá a partir de ahora.
De cara a este partido, el Xeneize no podrá contar con tres jugadores. Se trata del defensor Rodrigo Battaglia (tendinitis en el tendón de aquiles), el volante ofensivo chileno Carlos Palacios (golpe en la rodilla) y el delantero uruguayo Edinson Cavani (problema de espalda).
Pese a estas bajas, el Claudio Úbeda, quien guió al equipo “Xeneize” hacia las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de, ya tendría definido qué equipo pondrá en cancha.
En función del ensayo formal que se desarrolló el lunes en el predio de Ezeiza, tras el día libre del plantel, todos los caminos conducen a que habrá algunas sorpresas en la formación en relación con la que cerró el 2025 ante Racing.
Andino, una opción menos para Gallardo
San Lorenzo se prueba con el Cúcuta, en Montevideo
Si Úbeda ratifica los nombres que probó, las novedades más relevantes en Boca pasarán por la presencia de Ander Herrera y Kevin Zenón desde el arranque, además del cambio de dibujo táctico.
El cuerpo técnico rompería con el 4-4-2 utilizado en el cierre del Clausura y apostaría por un 4-3-3 bien marcado: un solo nueve de referencia, extremos bien abiertos y un mediocampo con mucha asociación y dinámica.
Repasando el probable equipo, en el arco estará Agustín Marchesín, mientras que la defensa estará conformada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Cosa y Lautaro Blanco. Más adelante, en la mitad de la cancha, los tres elegids por Úbeda serían Leandro Paredes, Milton Delgado y el español Ander Herrera.
Finalmente, en la delantera estarán Kevin Zenón (con poco rodaje en 2025), el uruguayo Miguel Merentiel y Exequiel “Changuito” Zeballos, quien viene de terminar el 2025 en un nivel altísimo.
