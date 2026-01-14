Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria

Provincia ofreció un incremento del 1,5%

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
14 de Enero de 2026 | 11:10

Escuchar esta nota

Tras rechazar la oferta de aumento del 1,5%, los gremios bonaerenses esperan ser convocados nuevamente esta semana y que Provincia mejore la propuesta presentada en la reanudación de la paritaria.

Los sindicatos consideraron insuficiente el ofrecimiento de una mejora salarial del 1,5% a partir de enero, cuando la inflación de diciembre fue del 2,8% y la de enero rondaría el 2%.

Los gremios esperan que Provincia vuelva a convocarlos esta semana, algo que podría suceder este jueves, y que mejore la oferta salarial, que si se ubica en torno al 2% adelantaron que volverían a rechazarla.

Además, reclaman que la suba sea imputada a los sueldos de diciembre. Es decir, un porcentaje retroactivo que por ahora la administración de Axel Kicillof rechaza.

En ese contexto, no se descarta que el gobierno provincial, ante una posible falta de acuerdo, disponga el aumento por decreto, aunque habrá que esperar qué sucede cuando vuelvan a reunirse.

