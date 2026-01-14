El SMN y el SNMF incluyeron a La Plata y la Región como zona en alerta por los incendios forestales
El SMN y el SNMF incluyeron a La Plata y la Región como zona en alerta por los incendios forestales
Alarma en un barrio de La Plata por los escorpiones: picó a una mujer, que terminó hospitalizada
Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes
La Libertad Avanza volvió a impulsar la Boleta Única de Papel en la Provincia
Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders
Cuándo y dónde se venden las entradas para el debut de Estudiantes en Copa Argentina
Sana y salva: apareció la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en La Plata
Rompieron el silencio las víctimas de los abusos sexuales denunciados en el Senado bonaerense
"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos
La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
Para aplaudir: el gesto que tuvo Román Gómez con Estudiantes tras su venta millonaria a Brasil
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
El Banco Central hizo la mayor compra de dólares desde la salida del cepo: cayó a $ 1.480 el oficial
Previo a la privatización, el Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas nacionales que atraviesan la provincia
VIDEO.- A las trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
VIDEO.- “Sabía que iba a pasar”: se viralizó el beso a la fuerza de Julio Iglesias a Susana Giménez
Alberto Cormillot sufrió un accidente de tránsito: ¿cómo está su salud?
Bastián, el chico herido en una carrera en los médanos de Pinamar, tiene una "evolución estable"
Boca vs Millonarios, abre el 2026 con un homenaje a Miguel Russo: formaciones, hora y TV
Culatazos en la nuca a un joven: el Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
Recibió la noticia más esperada: la emoción del ex Chiquititas Diego Mesaglio
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
Sofía “La Reini” Gonet estalló de furia contra Telefe y Corta por Lozano: “Me sentí super humillada”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Román Gómez tuvo un gesto para aplaudir con Estudiantes tras la venta millonaria al Bahía de Brasil. El surgido del Pincha emprendió una nueva etapa en su carrera luego de firmar por cinco años, una transferencia mayor a los tres millones de dólares y un porcentaje por futura venta.
En este sentido, el juvenil albirrojo cerró una etapa de crecimiento en su carrera futbolística que buscará afianzar lejos de casa. Luego de la firma, se instaló en el país vecino a la espera del inicio del torneo.
Una vez concretado el pase y definido que Estudiantes se quedará con un porcentaje en una futura venta, desde el club hicieron pública la decisión de Gómez. “Agradecemos por el valioso gesto hacia nuestra institución, al donar parte del porcentaje que le correspondía en el marco de su transferencia al Esporte Clube Bahía de Brasil”.
“Esta acción refleja, una vez más, los valores personales y profesionales del defensor, campeón con el Club durante la temporada 2025. ¡Gracias por tu compromiso, Román!”, cerraron. Tanto hinchas como quienes integran la institución compartieron y celebraron el gesto del juvenil.
Agradecemos a Román Gómez por el valioso gesto hacia nuestra institución, al donar parte del porcentaje que le correspondía en el marco de su transferencia al Esporte Clube Bahia de Brasil. Esta acción refleja, una vez más, los valores personales y profesionales del defensor,… https://t.co/0o40gUkMa8— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 14, 2026
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí