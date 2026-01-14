Para aplaudir: el gesto que tuvo Román Gómez con Estudiantes tras su venta millonaria a Brasil

Román Gómez tuvo un gesto para aplaudir con Estudiantes tras la venta millonaria al Bahía de Brasil. El surgido del Pincha emprendió una nueva etapa en su carrera luego de firmar por cinco años, una transferencia mayor a los tres millones de dólares y un porcentaje por futura venta.

En este sentido, el juvenil albirrojo cerró una etapa de crecimiento en su carrera futbolística que buscará afianzar lejos de casa. Luego de la firma, se instaló en el país vecino a la espera del inicio del torneo.

Una vez concretado el pase y definido que Estudiantes se quedará con un porcentaje en una futura venta, desde el club hicieron pública la decisión de Gómez. “Agradecemos por el valioso gesto hacia nuestra institución, al donar parte del porcentaje que le correspondía en el marco de su transferencia al Esporte Clube Bahía de Brasil”.

“Esta acción refleja, una vez más, los valores personales y profesionales del defensor, campeón con el Club durante la temporada 2025. ¡Gracias por tu compromiso, Román!”, cerraron. Tanto hinchas como quienes integran la institución compartieron y celebraron el gesto del juvenil.