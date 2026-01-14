Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos

14 de Enero de 2026 | 16:50

Escuchar esta nota

Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron a todo el mundo del espectáculo al anunciar una inesperada noticia. La cantante y el periodista pasarán por el altar, luego de confirmar su compromiso. 

Con una publicación que nadie esperaba, ni propios ni ajenos, tanto Espósito como Rosemblat escribieron en Instagram: “Nos casamos”. El posteo estuvo acompañado de una galería de fotos de la pareja. 

Entre ellas, se ve el anillo de compromiso que tiene una doble piedra. En la siguiente postal aparecen ambos bebiendo vino, ya con el anillo luciendo en la mano de la cantante. 

Otra de las imágenes la muestra a ella con una sonrisa de oreja a oreja, postales de ambos bailando y festejando, dando cuenta de la felicidad que motiva este paso tan importante.

Vale recordar que agosto del año pasado, por una visita de Lali Espósito al salón Iara Alta Costura llevó a la artista a aclarar que “ni en pedo” se casaba”. Tal parece que el destino quiso cambiar sus planes y, muy pronto, pasarán por el altar. 

 

