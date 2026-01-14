Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado

Un hombre de 47 años murió ahogado en la Isla Paulino de Berisso tras arrojarse a nadar. Fuentes policiales confirmaron el deceso este miércoles por la tarde e investigan el hecho como “averiguación de causales de muerte”.

Según trascendió, el caso se habría dado a conocer tras un llamado al 911 que informaba sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona costera de la isla berissense. Una vez allí, efectivos policiales confirmaron la muerte.

El hombre de 47 años fue identificado como Ariel Alejandro García Cipolla y vivía en Florencio Varela. Fue hallado en la costa, sin vida y tapado con una toalla.

Testigos del hecho afirmaron que el hombre estaba nadando cuando lo perdieron de vista. Poco después, pudo ser rescatado y, pese a recibir primeros auxilios, murió ahogado.

Personal del SAME y de Defensa Civil actuaron en el lugar mientras que la policía preservó la escena para los peritajes. Roberto Scafati, director de Defensa Civil, aseguró que en el lugar estaba prohibido el ingreso al agua “porque no es una zona de playa, sino el canal de navegación, distante a unos 600 metros de la zona habilitada y se encuentra debidamente señalizado con carteles que advierten la prohibición”.