“Sabía que iba a pasar”: se viralizó el beso a la fuerza de Julio Iglesias a Susana Giménez tras las denuncias contra el cantante

En medio de las denuncias por agresión sexual y maltrato contra Julio Iglesias en la Audiencia Nacional de España, en Argentina se viralizó un recuerdo del cantante besando a la fuerza a Susana Giménez, por Telefe y en vivo. Ocurrió en 2004.

La viralización de este video no es azarosa sino que busca exponer al artista y su actitud frente a la negativa de la conductora. Se da, justamente, mientras el padre de Enrique Iglesias recibe acusaciones de ex empleadas por maltrato, controles estrictos y agresión sexual en Punta Cana y Bahamas.

En el recorte del programa de Susana Giménez, hace 22 años, se ve a la conductora presentando a Julio Iglesias, quien se dirige a su boca: “Siempre me da besos”. Frente a la negativa de ella y la insistencia de él, la Su insiste: “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio. Sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él”.

El retruco del cantante, lejos de tener un tono reflexivo, se mostró firme en su postura: “Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pesar que beso así de mal”.