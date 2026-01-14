“Sabía que iba a pasar”: se viralizó el beso a la fuerza de Julio Iglesias a Susana Giménez tras las denuncias contra el cantante

Culatazos en la nuca a un joven: el Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Culatazos en la nuca a un joven: el Bosque, otra vez escenario de un violento asalto
Ahora si: Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica
Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Demoras las demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
En Tailandia, una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos y 67 heridos
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata
VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de las denuncias por agresión sexual y maltrato contra Julio Iglesias en la Audiencia Nacional de España, en Argentina se viralizó un recuerdo del cantante besando a la fuerza a Susana Giménez, por Telefe y en vivo. Ocurrió en 2004.
La viralización de este video no es azarosa sino que busca exponer al artista y su actitud frente a la negativa de la conductora. Se da, justamente, mientras el padre de Enrique Iglesias recibe acusaciones de ex empleadas por maltrato, controles estrictos y agresión sexual en Punta Cana y Bahamas.
En el recorte del programa de Susana Giménez, hace 22 años, se ve a la conductora presentando a Julio Iglesias, quien se dirige a su boca: “Siempre me da besos”. Frente a la negativa de ella y la insistencia de él, la Su insiste: “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio. Sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él”.
El retruco del cantante, lejos de tener un tono reflexivo, se mostró firme en su postura: “Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pesar que beso así de mal”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí