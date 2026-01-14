Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

“Sabía que iba a pasar”: se viralizó el beso a la fuerza de Julio Iglesias a Susana Giménez tras las denuncias contra el cantante

14 de Enero de 2026 | 15:08

Escuchar esta nota

En medio de las denuncias por agresión sexual y maltrato contra Julio Iglesias en la Audiencia Nacional de España, en Argentina se viralizó un recuerdo del cantante besando a la fuerza a Susana Giménez, por Telefe y en vivo. Ocurrió en 2004. 

La viralización de este video no es azarosa sino que busca exponer al artista y su actitud frente a la negativa de la conductora. Se da, justamente, mientras el padre de Enrique Iglesias recibe acusaciones de ex empleadas por maltrato, controles estrictos y agresión sexual en Punta Cana y Bahamas.

En el recorte del programa de Susana Giménez, hace 22 años, se ve a la conductora presentando a Julio Iglesias, quien se dirige a su boca: “Siempre me da besos”. Frente a la negativa de ella y la insistencia de él, la Su insiste: “Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio. Sabía que me iba a besar y después se lo dejo pegado a él”.

El retruco del cantante, lejos de tener un tono reflexivo, se mostró firme en su postura: “Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pesar que beso así de mal”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas

Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

El prodigio local becado por Harvard

Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
+ Leidas

En Gimnasia presentan a Auzmendi y sólo falta uno más

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Gaich ya se siente uno más

Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

El prodigio local becado por Harvard

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Últimas noticias de Espectáculos

La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?

“¿Qué opinás de la relación de tu ex y mi ex?”: no faltaron condimentos en la charla entre Wanda Nara y Rusherking en MasterChef

Premios Goya 2026: “Belén”, el film argentino está nominado a Mejor Película Iberoamericana

Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas
La Ciudad
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Advierten por loteos "truchos" en zonas rurales de La Plata
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Demoras las demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Policiales
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Deportes
Cuándo y dónde se venden las entradas para el debut de Estudiantes en Copa Argentina imagen
Ahora si: Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes
Gimnasia aprobó el inicio de una auditoría interna y anunció medidas para fortalecer la transparencia
El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica
Gaich ya se siente uno más

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla