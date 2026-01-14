Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes

Venta de entradas para Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina 2026: días, precios y lugares de expendio

Venta de entradas para Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina 2026: días, precios y lugares de expendio
14 de Enero de 2026 | 15:15

Escuchar esta nota

 

Estudiantes de La Plata oficializó este miércoles como se llevará adelante la venta de entradas para el partido ante Ituzaingó, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, que se disputará el próximo lunes 19, a las 21.15, en el Estadio Florencio Sola (Banfield), donde los hinchas albirrojos ocuparán el sector local.

Tal como fue establecido por la organización de Copa Argentina, la venta para la parcialidad albirroja, liberada para socios y no socios, será exclusivamente presencial y se realizará en las boleterías del Estadio UNO, donde el Club únicamente presta sus instalaciones para tal fin, sin intervención en la definición del sistema de venta ni en su operatoria.

Días y horarios de venta de entradas Estudiantes vs Ituzaingó

Sábado 17/1: de 10.00 a 17.00
Lunes 19/1: de 9.00 a 14.00
Lugar: Boleterías del Estadio UNO (Calle 1 y 54)

Valores (Copa Argentina)
Menores: $ 40.000
Generales: $ 50.000
Plateas: $ 70.000
Medios de pago: se podrá abonar con todos los medios de pago.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas

Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

El prodigio local becado por Harvard

Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
+ Leidas

En Gimnasia presentan a Auzmendi y sólo falta uno más

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Gaich ya se siente uno más

Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

El prodigio local becado por Harvard

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Últimas noticias de Deportes

Ahora si: Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes

Gimnasia aprobó el inicio de una auditoría interna y anunció medidas para fortalecer la transparencia

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

Gaich ya se siente uno más
Política y Economía
Inmobiliario y Patente: ARBA definió el calendario de vencimientos y los descuentos vigentes
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
Inflación 2025: la más baja después de 8 años
Las canastas básicas se dispararon en diciembre: 4,1%
Espectáculos
VIDEO.- “Sabía que iba a pasar”: se viralizó el beso a la fuerza de Julio Iglesias a Susana Giménez
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
“¿Qué opinás de la relación de tu ex y mi ex?”: no faltaron condimentos en la charla entre Wanda Nara y Rusherking en MasterChef
Premios Goya 2026: “Belén”, el film argentino está nominado a Mejor Película Iberoamericana
Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas
La Ciudad
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Advierten por loteos "truchos" en zonas rurales de La Plata
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Demoras las demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Policiales
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla