Estudiantes de La Plata oficializó este miércoles como se llevará adelante la venta de entradas para el partido ante Ituzaingó, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, que se disputará el próximo lunes 19, a las 21.15, en el Estadio Florencio Sola (Banfield), donde los hinchas albirrojos ocuparán el sector local.

Tal como fue establecido por la organización de Copa Argentina, la venta para la parcialidad albirroja, liberada para socios y no socios, será exclusivamente presencial y se realizará en las boleterías del Estadio UNO, donde el Club únicamente presta sus instalaciones para tal fin, sin intervención en la definición del sistema de venta ni en su operatoria.

Días y horarios de venta de entradas Estudiantes vs Ituzaingó

Sábado 17/1: de 10.00 a 17.00

Lunes 19/1: de 9.00 a 14.00

Lugar: Boleterías del Estadio UNO (Calle 1 y 54)

Valores (Copa Argentina)

Menores: $ 40.000

Generales: $ 50.000

Plateas: $ 70.000

Medios de pago: se podrá abonar con todos los medios de pago.