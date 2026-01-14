El Banco Central hizo la mayor compra de dólares desde la salida del cepo: cayó a $ 1.480 el oficial

El SMN y el SNMF incluyeron a La Plata y la Región como zona en alerta por los incendios forestales
El Banco Central hizo hoy una fuerte compra de divisas, por 187 millones de dólares.
Así, alcanzó reservas por USD 44.717 millones, en el marco de su decisión de empezar a adquirir divisas como venía solicitando el Fondo Monetario Internacional.
Para encontrar una compra superior a esta hay que remontarse al 11 de marzo del año pasado, según consigna el economista Andrés Reschini.
Desde el comienzo del año, el BCRA ya compró unos USD 520 millones.
El Central adquirió USD 110 millones entre este lunes y martes (u$s 55 millones cada día).
Para el mercado, es un monto relevante en el marco de los vencimientos de deuda de este año.
Es que, en 2025, el Central había comprado apenas USD 198 millones.
El Central volvió a mostrarse como comprador neto en el mercado oficial, algo relevante tras varios meses en que la acumulación de reservas fue el punto más débil del programa.
Para los expertos, el BCRA logró despejar las tensiones cambiarias de corto plazo y eso favorece la compra de reservas.
POR MES*
