Costa Esmeralda: otro accidente grave con vehículos todoterreno en las dunas

Un nuevo siniestro con vehículos todoterreno se registró en las zonas de dunas de Pinamar y Costa Esmeralda y dejó como saldo a un hombre gravemente herido. El hecho ocurrió un día después de otro hecho de similares características, en el que también resultó con heridas de extrema gravedad Bastián, de 8 años, quien permanece en estado crítico.

El nuevo episodio se produjo durante la mañana del martes, alrededor de las 8, cuando un vehículo tipo UTV volcó en la zona de Costa Esmeralda. Según se informó, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por los médanos del exclusivo barrio privado, lo que provocó el vuelco.

Como consecuencia del impacto, otro ocupante sufrió lesiones leves, mientras que el conductor resultó con una fractura de cadera. Un instructor de UTV y un aprendiz presenciaron el accidente y asistieron a la víctima, que se encontraba tendida sobre la arena pidiendo ayuda.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó, donde permanecía internado. Fuentes del caso indicaron que, al haberse producido el hecho dentro de un predio privado y haber intervenido inicialmente servicios médicos contratados por el barrio, no se labró un parte policial ni fue necesaria la intervención de la policía provincial en el momento del vuelco.