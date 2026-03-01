Provincia, en el podio del ranking de juicios laborales

Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado
Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Paritarias bonaerenses: la Provincia también convocó a los médicos
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La discusión por la reforma laboral vuelve a poner el foco sobre un dato que enciende alarmas: más del 70% de los juicios por riesgos del trabajo se concentran en solo tres provincias.
En un contexto en el que el Gobierno impulsa cambios para reducir la litigiosidad y dar previsibilidad al sistema, las cifras de 2025 muestran un escenario de fuerte presión sobre el esquema vigente. Según el relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 ingresaron 134.141 nuevos juicios en todo el país.
Esto equivale a 132,8 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos, un nivel que agrava la situación del sistema. Pero el dato más llamativo es la concentración territorial. El 73% de los juicios se acumula en tres distritos: la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
Estas jurisdicciones reúnen el 61% de los trabajadores del país, lo que evidencia que el problema no responde solo al tamaño de su mercado laboral, sino a distorsiones estructurales en sus procesos judiciales.
La litigiosidad, además, creció 6,4% a nivel nacional en 2025. En este punto aparece, de acuerdo a la UART, la primera gran paradoja del sistema: “Los siniestros laborales se redujeron un 55%, los fallecimientos laborales bajaron un 80% y la cobertura se amplió sustantivamente a lo largo de los años, pero los juicios crecen de manera desproporcionada”.
La entidad también planteó una segunda paradoja vinculada a la comparación internacional. “Argentina cuenta con un sistema alineado con estándares internacionales en materia de prevención y con una cobertura integral más protectora que la de los países más avanzados. Sin embargo, enfrenta un nivel de litigiosidad completamente desproporcionado”, señaló.
LE PUEDE INTERESAR
Denuncias cruzadas en un puerto bonaerense
LE PUEDE INTERESAR
Indicadores
Y graficó: “Chile tiene 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y España tiene 8,5, mientras que Argentina alcanza los 132,8. Es decir, la litigiosidad local en 2025 fue 2200% mayor que la de Chile y 1500% superior a la de España”.
Si se comparan los índices provinciales 2025 con indicadores internacionales, la desproporción es aún más evidente: Santa Fe lidera el ranking con 296 juicios cada 10.000 trabajadores, le siguen Mendoza con 208, PBA con 159, Córdoba con 127 y CABA con 113 juicios cada 10.000 trabajadores.
“Estas tres jurisdicciones explican casi tres de cada cuatro juicios laborales por riesgos del trabajo de nuestro país”, advirtieron.
Para algunos especialistas del sector, la raíz del problema está en el desorden del sistema de pericias médicas judiciales. La Ley 27.348 estableció un mecanismo para ordenar y profesionalizar el proceso, pero a casi nueve años de su sanción sigue incumplida en la mayoría de las provincias. El esquema actual de peritos que cobran en proporción al monto del juicio -es decir, al valor que ellos mismos determinan- genera incentivos distorsivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí