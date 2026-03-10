Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Quilmes

Martes con temperatura agradable en Quilmes

10 de Marzo de 2026 | 07:00

Escuchar esta nota

Este martes en Quilmes y sus alrededores el cielo se presentará parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 25 grados, con viento del noreste rotando al este.

El miércoles el cielo tendrá menos nubes y las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 26 grados, con viento del noreste y ráfagas a partir de la tarde.

El jueves la mínima será de 19 grados y la máxima de 25, con cielo algo nublado y viento del este. No se esperan lluvias.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

