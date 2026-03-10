Martes con temperatura agradable en Quilmes

Este martes en Quilmes y sus alrededores el cielo se presentará parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 25 grados, con viento del noreste rotando al este.

El miércoles el cielo tendrá menos nubes y las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 26 grados, con viento del noreste y ráfagas a partir de la tarde.

El jueves la mínima será de 19 grados y la máxima de 25, con cielo algo nublado y viento del este. No se esperan lluvias.