Vacunación antigripal 2026: uno por uno, todos los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

Mañana arranca la campaña de vacunación antigripal 2026 y las autoridades sanitarias informaron cuáles son los centros de vacunación habilitados en el partido de La Plata. Los dispositivos funcionan de lunes a viernes entre las 8 y las 12, y están distribuidos en distintos barrios y localidades para facilitar el acceso de los vecinos.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta. El mecanismo principal de transmisión ocurre mediante las microgotas que los infectados expulsan al hablar, toser o estornudar, lo que explica su rápida propagación en espacios compartidos durante los meses de otoño e invierno.

El objetivo central de esta política pública es disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo. Se comprobó que la formulación actual es altamente eficaz contra las variantes del subclado K que ya están circulando en el hemisferio norte, lo que otorga una protección robusta frente a las complicaciones más severas de la enfermedad.

Centros de vacunación en unidades sanitarias en La Plata

Unidad Sanitaria N°1 – Los Hornos: 145 entre 59 y 60

Unidad Sanitaria N°2 – Los Hornos: 66 y 143

Unidad Sanitaria N°3 – Los Hornos: 45 entre 145 y 146

Unidad Sanitaria N°4 – Villa Elisa: Camino Centenario y Arana

Unidad Sanitaria N°5 – City Bell: 12 y 19

Unidad Sanitaria N°6 – La Plata: 122 entre 80 y 81

Unidad Sanitaria N°7 – Villa Elvira: 7 y 82

Unidad Sanitaria N°8 – La Plata: 20 y 85

Unidad Sanitaria N°9 – Tolosa: 3 y 528

Unidad Sanitaria N°10 – San Ponciano: 208 y 516

Unidad Sanitaria N°11 – Arturo Seguí: 9 de Julio y Alem

Unidad Sanitaria N°12 – Gorina: 138 y 481

Unidad Sanitaria N°13 – La Plata: 41 entre 10 y 11

Unidad Sanitaria N°14 – La Plata: 17 entre 529 y 530

Unidad Sanitaria N°15 – La Plata: 520 y 118

Unidad Sanitaria N°16 – Los Hornos: 66 entre 173 y 174

Unidad Sanitaria N°17 – City Bell: 449 esquina 27

Unidad Sanitaria N°18 – Lisandro Olmos: 45 entre 187 y 187 bis

Unidad Sanitaria N°19 – La Plata: 4 y 611 bis

Unidad Sanitaria N°20 – Las Malvinas: 139 entre 33 y 34

Unidad Sanitaria N°21 – Arana: 131 entre 639 y 640

Unidad Sanitaria N°25 – Ringuelet: 514 entre 11 y 12

Unidad Sanitaria N°26 – Villa Alba: 122 y 605

Centros de salud municipales

Centro de Salud N°27: 526 entre 24 y 25

Centro de Salud N°28 – Gonnet: 10 y 491

Centro de Salud N°31: 186 y 492

Centro de Salud N°32 – Hernández: 131 y 510

Centro de Salud N°33 – La Granja: 142 y 520

Centro de Salud N°34 – Barrio Santa Ana: 156 entre 528 y 529

Centro de Salud N°35 – Villa Elvira: 121 entre 99 y 600 (El Palihue)

Centro de Salud N°36 – Villa Elisa: 412 y 29

Centro de Salud N°37 – Los Hornos: 137 entre 79 y 80

Centro de Salud N°38 – City Bell: 7 bis y 477

Centro de Salud N°41: 84 entre 131 y 132

Centro de Salud N°43 – Villa Elvira: 7 y 632

Centro de Salud N°44 – Los Hornos: 59 y 154

Centro de Salud N°45 – Barrio El Retiro: 46 y 158

Centro de Salud N°46 – Altos de San Lorenzo: 16 y 608

Hospitales habilitados para vacunación en La Plata

Hospital Elina de la Serna: 8 entre 41 y 42

Hospital San Juan de Dios: 27 y 70

Hospital San Roque (Gonnet): 508 entre 18 y 19

Hospital General San Martín: 1 y 70

Hospital Rodolfo Rossi: 37 entre 116 y 117

Hospital Alejandro Korn (Melchor Romero): 520 entre 173 y 178

Hospital Sor María Ludovica: 14 N°1631

Hospital Ricardo Gutiérrez: Diagonal 114 entre 39 y 40

Hospital Noel H. Sbarra: 8 y 67

Hospital José Ingenieros (Melchor Romero): 161 y 514

Otros puntos de vacunación

Centro Urbano N°1: calle 55 N°1185 entre 18 y 19

Centro Integral de Medicina: 11 entre 46 y 47 N°724

Hospital Italiano: 51 entre 29 y 30

Sala de Primeros Auxilios – Etcheverry: 52 y 228

Centro de atención en El Peligro: Ruta 2 km 44,5

Centros de vacunación en Berisso

Unidad Sanitaria N°16 – Villa Independencia: Manzana 7, Casa 2

Unidad Sanitaria N°17 – Santa Teresita: 45 entre 173 y 174

Unidad Sanitaria N°18 – Villa Zula: 176 y 38

Unidad Sanitaria N°19: 124 entre 62 y 63

Unidad Sanitaria N°35: 96 entre 124 y 125

Unidad Sanitaria N°41: Perseverancia entre Unión y Tolosa

Unidad Sanitaria N°42 – Villa España: 146 y 27

Unidad Sanitaria N°43 – Villa Nueva: 145 entre 6 y 7

Unidad Sanitaria N°44 “Dr. Ramón Carrillo” – Villa Progreso: calle 20 entre 122 bis y 123

Otros puntos de vacunación

Dispensario Municipal: calle 166 entre 5 y 6

Hospital Dr. Mario Larraín: calle 5 entre Montevideo y 166

Centros de vacunación en Ensenada

Hospital Zonal General de Agudos “Horacio Cestino”: San Martín y Estados Unidos

Centro de Salud N°101 – Villa Tranquila: Liniers y Haramboure

Unidades sanitarias

Unidad Sanitaria N°80 – Villa Caleta: calle 36 entre 125 y 126

Unidad Sanitaria N°184 – Punta Lara: Columna 184, Camino Costanero

Unidad Sanitaria N°298 – Punta Lara: Almirante Brown 298

Unidad Sanitaria Barrio Mosconi: Juan V. González e Ingeniero

Unidad Sanitaria Barrio El Molino: Columna 361

Unidad Sanitaria Río Santiago: Isla Santiago, en la Escuela N°8

Unidad Sanitaria Campamento: Gallino N°131, barrio Campamento

Otros centros de vacunación

Centro Malvinas Argentinas: Excombatientes y Quintana

CAPS Carlos Cajade: Güemes entre Ferella y De la Paz

Todos los puntos de vacunación atienden de lunes a viernes de 8 a 12, con el objetivo de garantizar el acceso de los vecinos a la vacunación en distintos sectores del distrito.