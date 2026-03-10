Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Vacunación antigripal 2026: uno por uno, todos los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

Mañana arranca la campaña en toda la Provincia de Buenos Aires

Vacunación antigripal 2026: uno por uno, todos los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
10 de Marzo de 2026 | 08:48
10 de Marzo de 2026 | 08:48

Escuchar esta nota

Mañana arranca la campaña de vacunación antigripal 2026 y las autoridades sanitarias informaron cuáles son los centros de vacunación habilitados en el partido de La Plata. Los dispositivos funcionan de lunes a viernes entre las 8 y las 12, y están distribuidos en distintos barrios y localidades para facilitar el acceso de los vecinos.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta. El mecanismo principal de transmisión ocurre mediante las microgotas que los infectados expulsan al hablar, toser o estornudar, lo que explica su rápida propagación en espacios compartidos durante los meses de otoño e invierno.

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?

El objetivo central de esta política pública es disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo. Se comprobó que la formulación actual es altamente eficaz contra las variantes del subclado K que ya están circulando en el hemisferio norte, lo que otorga una protección robusta frente a las complicaciones más severas de la enfermedad.

Centros de vacunación en unidades sanitarias en La Plata

  • Unidad Sanitaria N°1 – Los Hornos: 145 entre 59 y 60
  • Unidad Sanitaria N°2 – Los Hornos: 66 y 143
  • Unidad Sanitaria N°3 – Los Hornos: 45 entre 145 y 146
  • Unidad Sanitaria N°4 – Villa Elisa: Camino Centenario y Arana
  • Unidad Sanitaria N°5 – City Bell: 12 y 19
  • Unidad Sanitaria N°6 – La Plata: 122 entre 80 y 81
  • Unidad Sanitaria N°7 – Villa Elvira: 7 y 82
  • Unidad Sanitaria N°8 – La Plata: 20 y 85
  • Unidad Sanitaria N°9 – Tolosa: 3 y 528
  • Unidad Sanitaria N°10 – San Ponciano: 208 y 516
  • Unidad Sanitaria N°11 – Arturo Seguí: 9 de Julio y Alem
  • Unidad Sanitaria N°12 – Gorina: 138 y 481
  • Unidad Sanitaria N°13 – La Plata: 41 entre 10 y 11
  • Unidad Sanitaria N°14 – La Plata: 17 entre 529 y 530
  • Unidad Sanitaria N°15 – La Plata: 520 y 118
  • Unidad Sanitaria N°16 – Los Hornos: 66 entre 173 y 174
  • Unidad Sanitaria N°17 – City Bell: 449 esquina 27
  • Unidad Sanitaria N°18 – Lisandro Olmos: 45 entre 187 y 187 bis
  • Unidad Sanitaria N°19 – La Plata: 4 y 611 bis
  • Unidad Sanitaria N°20 – Las Malvinas: 139 entre 33 y 34
  • Unidad Sanitaria N°21 – Arana: 131 entre 639 y 640
  • Unidad Sanitaria N°25 – Ringuelet: 514 entre 11 y 12
  • Unidad Sanitaria N°26 – Villa Alba: 122 y 605

Centros de salud municipales

  • Centro de Salud N°27: 526 entre 24 y 25
  • Centro de Salud N°28 – Gonnet: 10 y 491
  • Centro de Salud N°31: 186 y 492
  • Centro de Salud N°32 – Hernández: 131 y 510
  • Centro de Salud N°33 – La Granja: 142 y 520
  • Centro de Salud N°34 – Barrio Santa Ana: 156 entre 528 y 529
  • Centro de Salud N°35 – Villa Elvira: 121 entre 99 y 600 (El Palihue)
  • Centro de Salud N°36 – Villa Elisa: 412 y 29
  • Centro de Salud N°37 – Los Hornos: 137 entre 79 y 80
  • Centro de Salud N°38 – City Bell: 7 bis y 477
  • Centro de Salud N°41: 84 entre 131 y 132
  • Centro de Salud N°43 – Villa Elvira: 7 y 632
  • Centro de Salud N°44 – Los Hornos: 59 y 154
  • Centro de Salud N°45 – Barrio El Retiro: 46 y 158
  • Centro de Salud N°46 – Altos de San Lorenzo: 16 y 608
  • Hospitales habilitados para vacunación en La Plata
  • Hospital Elina de la Serna: 8 entre 41 y 42
  • Hospital San Juan de Dios: 27 y 70
  • Hospital San Roque (Gonnet): 508 entre 18 y 19
  • Hospital General San Martín: 1 y 70
  • Hospital Rodolfo Rossi: 37 entre 116 y 117
  • Hospital Alejandro Korn (Melchor Romero): 520 entre 173 y 178
  • Hospital Sor María Ludovica: 14 N°1631
  • Hospital Ricardo Gutiérrez: Diagonal 114 entre 39 y 40
  • Hospital Noel H. Sbarra: 8 y 67
  • Hospital José Ingenieros (Melchor Romero): 161 y 514

Otros puntos de vacunación

  • Centro Urbano N°1: calle 55 N°1185 entre 18 y 19
  • Centro Integral de Medicina: 11 entre 46 y 47 N°724
  • Hospital Italiano: 51 entre 29 y 30
  • Sala de Primeros Auxilios – Etcheverry: 52 y 228
  • Centro de atención en El Peligro: Ruta 2 km 44,5

Centros de vacunación en Berisso

  • Unidad Sanitaria N°16 – Villa Independencia: Manzana 7, Casa 2
  • Unidad Sanitaria N°17 – Santa Teresita: 45 entre 173 y 174
  • Unidad Sanitaria N°18 – Villa Zula: 176 y 38
  • Unidad Sanitaria N°19: 124 entre 62 y 63
  • Unidad Sanitaria N°35: 96 entre 124 y 125
  • Unidad Sanitaria N°41: Perseverancia entre Unión y Tolosa
  • Unidad Sanitaria N°42 – Villa España: 146 y 27
  • Unidad Sanitaria N°43 – Villa Nueva: 145 entre 6 y 7
  • Unidad Sanitaria N°44 “Dr. Ramón Carrillo” – Villa Progreso: calle 20 entre 122 bis y 123
  • Otros puntos de vacunación
  • Dispensario Municipal: calle 166 entre 5 y 6
  • Hospital Dr. Mario Larraín: calle 5 entre Montevideo y 166

Centros de vacunación en Ensenada

  • Hospital Zonal General de Agudos “Horacio Cestino”: San Martín y Estados Unidos
  • Centro de Salud N°101 – Villa Tranquila: Liniers y Haramboure

Unidades sanitarias

  • Unidad Sanitaria N°80 – Villa Caleta: calle 36 entre 125 y 126
  • Unidad Sanitaria N°184 – Punta Lara: Columna 184, Camino Costanero
  • Unidad Sanitaria N°298 – Punta Lara: Almirante Brown 298
  • Unidad Sanitaria Barrio Mosconi: Juan V. González e Ingeniero
  • Unidad Sanitaria Barrio El Molino: Columna 361
  • Unidad Sanitaria Río Santiago: Isla Santiago, en la Escuela N°8
  • Unidad Sanitaria Campamento: Gallino N°131, barrio Campamento

Otros centros de vacunación

  • Centro Malvinas Argentinas: Excombatientes y Quintana
  • CAPS Carlos Cajade: Güemes entre Ferella y De la Paz

Todos los puntos de vacunación atienden de lunes a viernes de 8 a 12, con el objetivo de garantizar el acceso de los vecinos a la vacunación en distintos sectores del distrito.

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?

