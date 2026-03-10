Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

En la cena de inauguración de ExpoAgro 2026, Macri fue irónico con Kicillof: "Lo quiero mucho"

Anoche, el expresidente y el gobernador bonaerense compartieron la misma mesa y se saludaron con un apretón de manos

En la cena de inauguración de ExpoAgro 2026, Macri fue irónico con Kicillof: "Lo quiero mucho"
10 de Marzo de 2026 | 13:22

Escuchar esta nota

En la cena de inauguración de Expoagro 2026, el encuentro agroindustrial más importante del país, el expresidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof compartieron la misma mesa y se saludaron con un apretón de manos. 

Consultado por el encuentro por la prensa, Macri ironizó con el episodio. “Lo quiero mucho”, dijo entre risas. En tanto, desde la prensa de la Provincia relativizaron la frase y señalaron que se trató de “solo un saludo protocolar”. 

La mesa había sido dispuesta por el protocolo del evento, por lo que ambos dirigentes quedaron frente a frente. Entre las figuras que también asistieron se destacaron el dirigente libertario Sebastián Pareja y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.

En sus intervenciones durante la jornada, Kicillof destacó el papel de la PBA como la “principal provincia agropecuaria” del país. Por su parte, Macri aprovechó para elogiar al presidente Javier Milei y el actual rumbo económico, aunque volvió a insistir en la necesidad de eliminar las retenciones al sector.

Presencia bonaerense en Exporagro

La megamuestra, este año, cumple dos décadas y lo celebra con récord en el número de expositores, que superan los 700 y de público, además de un remate de 160.000 cabezas de vacunos.

Kicillof llegó a San Nicolás acompañado por su equipo: los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Seguridad, Javier Alonso; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. El Bapro, de hecho, es muy activo en la muestra con créditos a tasa especial.

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de 970 millones de pesos

Cuadernos: rechazan el planteo de nulidad de Cristina Kirchner y otros empresarios acusados

La banca pública contará con un stand donde se ofrecerán distintas líneas de créditos para la adquisición de bienes de capital y de maquinaria agrícola. Entre otras, se destacan la línea MAGRIBA para inversiones orientadas a reducir la huella de carbono y la plataforma PROCAMPO DIGITAL, que brindará la posibilidad de realizar operaciones en dólares con beneficios exclusivos para los primeros clientes.

Estuvieron presentes también el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; los directores del Banco Provincia Javier Osuna, Alejandro Formento y Sergio Bordoni; y la síndica de la institución, Laura González; y el CEO de Exponenciar, Martin Schvartzman.

Banco Provincia en Expoagro 2026: cómo son los préstamos en dólares para maquinaria agrícola

