En la cena de inauguración de ExpoAgro 2026, Macri fue irónico con Kicillof: "Lo quiero mucho"

Anoche, el expresidente y el gobernador bonaerense compartieron la misma mesa y se saludaron con un apretón de manos
En la cena de inauguración de Expoagro 2026, el encuentro agroindustrial más importante del país, el expresidente Mauricio Macri y el gobernador bonaerense Axel Kicillof compartieron la misma mesa y se saludaron con un apretón de manos.
Consultado por el encuentro por la prensa, Macri ironizó con el episodio. “Lo quiero mucho”, dijo entre risas. En tanto, desde la prensa de la Provincia relativizaron la frase y señalaron que se trató de “solo un saludo protocolar”.
La mesa había sido dispuesta por el protocolo del evento, por lo que ambos dirigentes quedaron frente a frente. Entre las figuras que también asistieron se destacaron el dirigente libertario Sebastián Pareja y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.
En sus intervenciones durante la jornada, Kicillof destacó el papel de la PBA como la “principal provincia agropecuaria” del país. Por su parte, Macri aprovechó para elogiar al presidente Javier Milei y el actual rumbo económico, aunque volvió a insistir en la necesidad de eliminar las retenciones al sector.
La megamuestra, este año, cumple dos décadas y lo celebra con récord en el número de expositores, que superan los 700 y de público, además de un remate de 160.000 cabezas de vacunos.
Kicillof llegó a San Nicolás acompañado por su equipo: los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Seguridad, Javier Alonso; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. El Bapro, de hecho, es muy activo en la muestra con créditos a tasa especial.
Estuvieron presentes también el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; los directores del Banco Provincia Javier Osuna, Alejandro Formento y Sergio Bordoni; y la síndica de la institución, Laura González; y el CEO de Exponenciar, Martin Schvartzman.
