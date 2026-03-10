Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de 970 millones de pesos

Y alrededor de 1.400.000 dólares en el exterior

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de 970 millones de pesos
10 de Marzo de 2026 | 12:55

Escuchar esta nota

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declaró en su presentación patrimonial anual 2024 un fuerte salto nominal de bienes durante el último año. Según consta en la declaración jurada pública presentada ante la Oficina Anticorrupción el 31 de julio de 2025, el funcionario informó $1.402.292.739,22 al inicio del período y $2.371.733.030,08 al cierre, una diferencia de $969.440.290,86 en 12 meses.

La propia DDJJ introduce, sin embargo, una clave central para leer esa suba. El documento atribuye $816.157.285,74 a la “diferencia de valuación de los mismos bienes”, a lo que se agregan $143.900.309,64 de ingresos del trabajo, alquileres y otras rentas neto de gastos, $55.783.237,59 de ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y $115.754.711,71 de gastos personales. Es decir: el salto patrimonial no aparece explicado solo por nuevas adquisiciones, sino también por revalúos y por ingresos declarados en el propio formulario.

Además, aparecen dos partidas bajo el rubro “Depósitos de dinero en el exterior - OTRAS” por $23.749.330,29 y $1.424.187.882,18 al cierre del período. Sumadas, totalizan $1.447.937.212,47. Si se toma el tipo de cambio de referencia del Banco Central del 30 de diciembre de 2024, de $1.032,50 por dólar, ese monto equivale a 1.402.360 dólares. El formulario visible no identifica banco, país ni instrumento específico: los fondos quedan descriptos, simplemente, como “OTRAS”.

La declaración también muestra movimientos concretos dentro del año. Entre los bienes al cierre figura un departamento en la ciudad de Buenos Aires, con 50% de titularidad, incorporado el 9 de diciembre de 2024, por $116.437.500. A eso se suma una Toyota Corolla Cross híbrida modelo 2024, ingresada al patrimonio en julio, por $32.490.000. Además, el ministro mantuvo otros inmuebles en Martínez, CABA, Villa La Angostura y La Plata, junto con una Chevrolet Trailblazer 2020 valuada en $26.350.000.

Otro punto que asoma en el mapa patrimonial es la continuidad de "Un Ombu S.A.S.". La sociedad aparece valuada en $10.700 tanto al inicio como al cierre del período. Pero detrás de ese nombre hay una estructura mucho más amplia: fue constituida el 18 de octubre de 2018 por Federico Adolfo Sturzenegger y María Josefina Rouillet, con sede en Libertad 1041, piso 4° A, en la ciudad de Buenos Aires, por un plazo de 99 años y un capital inicial de $21.400. En la DDJJ anual 2024, además, figura al inicio un crédito denominado “CP Un Ombu SAS” por $4.394.479,62.

Según surge del instrumento de constitución, la sociedad fue habilitada para operar, por cuenta propia o ajena, en actividades agropecuarias, comunicaciones, espectáculos, editoriales, industrias manufactureras, cultura y educación, desarrollo tecnológico, software, gastronomía, hotelería, turismo, negocios inmobiliarios y construcción, inversiones, finanzas y fideicomisos, además de petróleo, gas, minería, energía, salud y transporte.

El texto también le otorga capacidad para realizar aportes de capital, celebrar contratos de colaboración, comprar y vender títulos y valores, y tomar u otorgar créditos, con excepción de las actividades reguladas por la ley de entidades financieras. El resto de la cartera exhibe, además, un perfil marcadamente financiero, con títulos públicos y otros activos.

La fotografía patrimonial adquiere relieve político al contrastarla con el discurso del propio Gobierno sobre los dólares argentinos fuera del sistema. El 8 de mayo de 2025, durante el Latam Economic Forum, el presidente Javier Milei planteó que buscaba que esos ahorros entraran “adentro del sistema” y reivindicó a quienes tenían dólares “en el colchón” como los “héroes” que podían empujar la recuperación.

Dos semanas después, al anunciar el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno sostuvo que los ciudadanos podrían disponer libremente de sus ahorros sin tener que justificar de dónde los sacaron de manera permanente. En esa misma discusión, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una aclaración decisiva: dijo que tener dólares en el exterior está permitido y que quien quiera mantenerlos afuera puede hacerlo.

