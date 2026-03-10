Quién es Sofía Smaldone, la mujer "cercana" a Mauricio Macri: las fotos

Desde su separación de la diseñadora Juliana Awada, Mauricio Macri se convirtió en uno de los solteros más codiciados del momento:

Así, fue vinculado con más de una mujer en las últimas semanas; entre ellas, modelos y actrices.

Ahora, el ex presidente fue uno de los flamantes invitados de la boda de Rodrigo Valladares y Emily Lucius, que fue celebrada en la quinta Los Abrojos, propiedad de la familia Macri.

Allí, según los presentes, Macri habría sido acompañado por una mujer durante el festejo.

Las imágenes del Mauricio Macri y la misteriosa mujer charlando en la boda fueron el principal eje de conversación en los distintos ciclos televisivos. revelando su nombre: Sofía Smaldone.

En sus redes, la mujer se presenta como una coach motivacional que “te ayuda a reconocer patrones para volver a tu esencia”, que disfruta de las actividades físicas y los mantras de manifestación.

Además, se sabe que, Sofía Smaldone es madre de dos pequeñas.

Según informaron en la pantalla chica, "Mauricio llegó solo a la ceremonia del casamiento, pero al llegar el momento de la fiesta, su actual saliente llegó para acompañarlo, estuvieron toda la noche sentados juntos y charlando, ella muy en el oído de él todo el tiempo”, revelaron sobre el acercamiento.

Por último, si bien aún ninguno de los protagonistas confirmó si se trataba de un romance o de una amistad, las sospechas están que arden.