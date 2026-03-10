Una ex Gran Hermano confirmó que fue novia de Alberto Fernández y reveló que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata
Un inesperado testimonio volvió a poner bajo la lupa la relación entre la política y la obra pública durante el gobierno de Alberto Fernández.
Ahora, Lorena González del Valle, recordada por haber sido la primera eliminada en la historia de Gran Hermano en Argentina, confirmó que mantuvo una relación sentimental con el ex presidente y que, tras comunicarse con él durante su mandato, su empresa constructora obtuvo varias licitaciones del programa Procrear.
La mencionada revelación se produjo durante una entrevista en un ciclo de streaming, donde González relató que su vínculo con Fernández se había iniciado años antes de que él llegara a la Casa Rosada.
Allí, según explicó, durante ese tiempo ella lo consideraba su pareja, aunque luego descubrió que el entonces dirigente mantenía otras relaciones en paralelo.
“Para mí era mi novio”, contó durante la entrevista, al recordar la relación que mantuvieron antes de que Fernández asumiera la presidencia en 2019.
En este sentido, la historia tomó un giro cuando la ex participante del reality explicó que, durante la pandemia, su empresa atravesaba una situación complicada.
Allí, la firma constructora que había creado junto a su marido tenía varias obras paralizadas y enfrentaba dificultades económicas.
Ante ese cuadro de situación, decidió comunicarse directamente con el presidente. Según su propio relato, lo llamó por teléfono para pedirle ayuda: “Lo llamé y le dije que teníamos muchas obras paralizadas y que necesitábamos ver si había alguna posibilidad de activarlas”, relató la ex Gran Hermano.
Entonces, de acuerdo con su versión, la recibió y le pidió que le acercara un resumen de los proyectos que tenía en marcha para evaluar cuáles podían retomarse.
En ese encuentro, siempre según el relato de González, el presidente le adelantó que iba a hablar con el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien tenía bajo su órbita los programas de vivienda y las obras del plan Procrear.
Poco después, la empresaria recibió un llamado desde el ministerio para mantener una reunión.
En ese lugar, explicaron que no podían reactivar directamente obras que no habían sido gestionadas por esa cartera, pero le sugirieron participar en las licitaciones que estaban por lanzarse dentro del plan de viviendas del Gobierno nacional.
Fue entonces cuando su empresa decidió presentarse en distintas convocatorias públicas. Según explicó González, el equipo técnico de la compañía preparó propuestas para varias obras del programa Procrear, lo que implicó semanas de trabajo intenso para reunir la documentación y completar los pliegos de licitación.
Finalmente, la empresa participó en alrededor de nueve procesos licitatorios y terminó adjudicándose cuatro de ellos.
De acuerdo con los datos difundidos por la propia compañía, Niro Construye SA fue responsable de distintos desarrollos habitacionales vinculados al plan Procrear en municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se encuentra un complejo de 240 viviendas en Esteban Echeverría, que incluso fue inaugurado con la presencia del propio Alberto Fernández durante su gestión.
La empresa también desarrolló un proyecto de 512 viviendas en Wilde, dentro del partido de Avellaneda, además de otros complejos habitacionales en la zona de Piñeyro, donde se construyeron unidades en los proyectos denominados “Piñeyro Rivadavia” y “Piñeyro Entre Ríos”.
Según el propio testimonio de la ex Gran Hermano, ese fue el inicio de su vínculo laboral con el Gobierno nacional a través del plan Procrear: “Nos presentamos en varias licitaciones y terminamos ganando cuatro obras”, explicó durante la entrevista.
Por último, vale recordar que, Lorena González del Valle participó en la primera edición de Gran Hermano Argentina, emitida por Telefe en 2001 y conducida por Soledad Silveyra y fue la primera eliminada del reality, saliendo a los 14 días de competenciac on el 68% de los votos del público.
Su breve paso por el programa estuvo marcado por la dificultad para adaptarse al formato y por problemas personales previos, que luego se agravaron con la exposición mediática.
Tras su salida, González enfrentó fobia social y momentos anímicos complejos, pero con el tiempo se alejó de los medios y se volcó al sector de la construcción.
