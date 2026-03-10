Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata y la Provincia: ¿a quiénes se la aplican gratis?

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata y la Provincia: ¿a quiénes se la aplican gratis?
10 de Marzo de 2026 | 08:27

Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires confirmaron que, desde este jueves 11 de marzo, se pondrá en marcha el operativo de vacunación antigripal en La Plata y el resto de los municipios bonaerenses. Esta iniciativa busca frenar el avance de la cepa de influenza A (H3N2) subclado K, cuya inmunización se ha anticipado este año por disposición directa del Ministerio de Salud de la Nación. Para garantizar un acceso ordenado y proteger primero a los sectores más vulnerables, la campaña se ha estructurado en un cronograma de dos fases consecutivas.

La primera etapa de la campaña se activará mañana mismo y estará destinado exclusivamente a los trabajadores del sistema de salud y a las personas mayores de 65 años. Este grupo inicial representa la primera línea de defensa y el sector de mayor riesgo biológico, por lo que su inmunización es prioritaria para evitar el colapso sanitario ante la llegada de los primeros fríos de la temporada.

Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

Una vez avanzada la cobertura inicial, el lunes 23 de marzo se dará inicio a la segunda etapa del plan. En este turno se incluirá a las personas gestantes y a quienes hayan dado a luz recientemente, idealmente antes de abandonar la maternidad o dentro de los diez días posteriores al parto. Asimismo, se convoca a niños y adultos de entre 6 y 64 años que padezcan patologías de riesgo, al personal considerado estratégico y, como novedad para este ciclo 2026, a todas aquellas personas que tengan contacto frecuente con aves de corral.

Un punto fundamental para facilitar la participación ciudadana es que la aplicación de la dosis no exige la presentación de una orden médica previa. Además, los especialistas recordaron que la vacuna antigripal es totalmente compatible con otras inmunizaciones del calendario, permitiendo su administración simultánea sin riesgos para el paciente.

Un virus con alta capacidad de contagio

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la gripe es una afección respiratoria de origen viral con una capacidad de contagio sumamente alta. El mecanismo principal de transmisión ocurre mediante las microgotas que los infectados expulsan al hablar, toser o estornudar, lo que explica su rápida propagación en espacios compartidos durante los meses de otoño e invierno.

El objetivo central de esta política pública es disminuir drásticamente los índices de hospitalización, las secuelas graves y la mortalidad en los grupos de riesgo. Se comprobó que la formulación actual es altamente eficaz contra las variantes del subclado K que ya están circulando en el hemisferio norte, lo que otorga una protección robusta frente a las complicaciones más severas de la enfermedad.

Recomendaciones para evitar la gripe

Más allá de la vacunación, los expertos insisten en que el cuidado individual sigue siendo una herramienta clave para cortar la cadena de transmisión. Mantener una higiene de manos constante, evitar compartir elementos personales como cubiertos o mates y asegurar la ventilación cruzada en ambientes cerrados son hábitos esenciales que complementan el efecto de la vacuna y ayudan a mantener la salud colectiva.

Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada

