Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

El reclamo de un vecino en La Plata por el abandono de los árboles y las veredas

9 de Marzo de 2026 | 18:27

Escuchar esta nota

En la zona de 61 entre 1 y 2, el estado de las veredas se convirtió en el centro de denuncia vecinal. Según los frentistas del barrio, describen que "no hay conciencia ambiental" ni sentido común en el mantenimiento del espacio público.

El eje del reclamo se centra en el estado de los ejemplares arbóreos, los cuales se encuentran "totalmente acollarados y encerrados por el cemento". Según advierten los vecinos, la infraestructura actual impide que la vegetación se desarrolle de forma saludable, planteando una contradicción estética y funcional en el diseño de las veredas.

"Explíquenme qué sentido tiene una vereda tan ancha", cuestionó un vecino, al sugerir que ese espacio podría aprovecharse para crear cercos verdes que vayan desde el cordón hasta un metro y medio hacia adentro y que solo queden liberados los accesos a garajes y puertas.

Además del cemento, la denuncia apunta a la falta de civismo de quienes transitan la zona. Se observa con indignación que mucha gente considera que "el árbol cumple una función de tacho de residuo", arrojando basura en sus bases de manera constante.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos

En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios

La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Últimas noticias de La Ciudad

En Provincia, los colegios privados solicitaron aumentar las cuotas

Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género

Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell

¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
Información General
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Espectáculos
VIDEO. Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó, cómo está su salud 
Los participantes de Gran Hermano hicieron su versión de "100 veces no debo": qué le pareció al público
Jésica Cirio relanza su imagen con una jugada campaña hot en las redes
Deportes
Zaniratto piensa en el 'Pata' Castro en lugar del lesionado Miramón para visitar a Banfield
Lanús tendría al reemplazo de Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras
VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos
Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez
Buena noticia para el arquero de Estudiantes: Fernando Muslera vuelve a la selección de Uruguay
Policiales
Trapitos en La Plata: un operativo en el Centro terminó con cinco demorados
Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente
Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla