El reclamo de un vecino en La Plata por el abandono de los árboles y las veredas

En la zona de 61 entre 1 y 2, el estado de las veredas se convirtió en el centro de denuncia vecinal. Según los frentistas del barrio, describen que "no hay conciencia ambiental" ni sentido común en el mantenimiento del espacio público.

El eje del reclamo se centra en el estado de los ejemplares arbóreos, los cuales se encuentran "totalmente acollarados y encerrados por el cemento". Según advierten los vecinos, la infraestructura actual impide que la vegetación se desarrolle de forma saludable, planteando una contradicción estética y funcional en el diseño de las veredas.

"Explíquenme qué sentido tiene una vereda tan ancha", cuestionó un vecino, al sugerir que ese espacio podría aprovecharse para crear cercos verdes que vayan desde el cordón hasta un metro y medio hacia adentro y que solo queden liberados los accesos a garajes y puertas.

Además del cemento, la denuncia apunta a la falta de civismo de quienes transitan la zona. Se observa con indignación que mucha gente considera que "el árbol cumple una función de tacho de residuo", arrojando basura en sus bases de manera constante.