Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
En Provincia, los colegios privados solicitaron aumentar las cuotas
Trapitos en La Plata: un operativo en el Centro terminó con cinco demorados
El Gobierno avanza con modificaciones en la VTV: de qué se tratan los cambios
Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente
El precio del petróleo sube y baja al compás de frases de Donald Trump
Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente
Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
La Provincia le contestó a LLA por la ofensiva contra las tasas municipales y mencionó un informe de la UNLP
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
YPF ratificó que no tocará el precio de las naftas a pesar de otra suba del petróleo por la guerra
VIDEO. El reclamo de un vecino en La Plata por el abandono de los árboles y las veredas
VIDEO. Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea
¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa
Ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: uno por uno, los principales cambios
Lanús tendría al reemplazo de Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras
Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell
¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?
Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Desde Nación aseguraron que la Policía bonaerense "es parte del problema" del narcotráfico y le salieron al cruce
Atacan en La Plata a un conductor de una App con gas pimienta
En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios
Milei busca recomponer el diálogo con la Corte y va por una ley clave
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la zona de 61 entre 1 y 2, el estado de las veredas se convirtió en el centro de denuncia vecinal. Según los frentistas del barrio, describen que "no hay conciencia ambiental" ni sentido común en el mantenimiento del espacio público.
El eje del reclamo se centra en el estado de los ejemplares arbóreos, los cuales se encuentran "totalmente acollarados y encerrados por el cemento". Según advierten los vecinos, la infraestructura actual impide que la vegetación se desarrolle de forma saludable, planteando una contradicción estética y funcional en el diseño de las veredas.
"Explíquenme qué sentido tiene una vereda tan ancha", cuestionó un vecino, al sugerir que ese espacio podría aprovecharse para crear cercos verdes que vayan desde el cordón hasta un metro y medio hacia adentro y que solo queden liberados los accesos a garajes y puertas.
Además del cemento, la denuncia apunta a la falta de civismo de quienes transitan la zona. Se observa con indignación que mucha gente considera que "el árbol cumple una función de tacho de residuo", arrojando basura en sus bases de manera constante.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí