La Plata | En banda intentaron derribar un portón a patadas y le hicieron vivir un momento de terror a una familia de Villa Elisa

Un momento de enorme susto y desesperación vivió una familia de las calles 24 y 417, en la localidad de Villa Elisa, La Plata, cuando cuatro delincuentes intentaron forzar el portón del garaje a patadas para ingresar a la vivienda con fines de robo durante la madrugada de este martes.

"Escuchamos unos ruidos impresionantes porque tengo el dormitorio que da hacia la calle. También escucharon mis hijos y nos levantamos todos. Eran las 6 de la mañana, un horario en el que la gente prácticamente empieza a levantarse. Se escuchó todo", relató la propietaria de la casa.

En los videos de las cámaras de seguridad de la zona se observa el instante en que cuatro sujetos en dos motos llegan al domicilio y tratan de hacer ceder la estructura metálica. "Golpeaban y pateaban el portón del garaje. Lo que digo es literal", describió la mujer sobre el tenso episodio.

Debido a que tanto ella como sus hijos se alertaron de la situación a raíz de los fuertes ruidos provocados por los sospechosos, lograron activar la alarma y ponerlos en fuga. "Como sonó la alarma, salieron corriendo", detalló la damnificada. Sin embargo, lamentó la exposición a la inseguridad que afecta al barrio: "Es angustiante vivir así".

La vecina aseguró que en esa zona de Villa Elisa, cercana al Camino General Belgrano, los residentes están "a la buena de Dios". "Todo el barrio está igual. Hace unos días a un vecino de 415 y 25 le pegaron un culatazo. No hay patrullaje; la policía tiene un solo móvil para cubrir muchísimas manzanas", denunció.

A raíz de lo ocurrido, la mujer afirmó que realizarán la denuncia por la vía correspondiente, aunque advirtió que la paciencia de la comunidad se está agotando: "Lo mejor sería movilizarnos y cortar calles para hacernos escuchar, porque no se puede vivir en estas condiciones".