Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan

Las 17 Facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) definen a sus nuevos decanos para el período de gestión 2026-2030. Desde principios de marzo, los Consejos Directivos de las distintas unidades académicas sesionan para elegir a sus máximas autoridades.

En ese sentido se informó que ya eligieron decano en:

Odontología: El 2 de marzo fue electo por unanimidad Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano de la Facultad.

Ciencias Astronómicas y Geofísicas: El 6 de marzo fue reelecta Amalia Meza como decana de la Facultad con 14 votos a favor y 2 en blanco.

Ciencias Exactas: El Consejo Directivo eligió a Silvana Stewart con el voto favorable de 12 miembros del órgano de cogobierno.

Las unidades académicas en las que aún resta elegir decano:

Ingeniería: 10 de marzo

Ciencias Agrarias y Forestales: El 9 de marzo, por falta de quórum, el Consejo Directivo pasó a cuarto intermedio para el 11 de marzo

Ciencias Naturales y Museo: 13 de marzo.

Psicología: 13 de marzo

Periodismo y Comunicación Social: 18 de marzo

Informática: 19 de marzo

Ciencias Jurídicas y Sociales: 26 de marzo

Humanidades y Ciencias de la Educación: 27 de marzo

Ciencias Veterinarias: 27 de marzo

Trabajo Social: 30 de marzo

Ciencias Económicas: 30 de marzo

Bellas Artes: 6 de abril

Arquitectura y Urbanismo: Sin fecha definida

Ciencias Médicas: Sin fecha definida

Cómo se eligen los decanos en la UNLP

El artículo 102º de Estatuto de la UNLP establece que “El Decano de cada facultad será elegido por los Consejeros Directivos. Transcurrida una hora a contar de la fijada para la elección, se incorporarán los respectivos suplentes de cada estado y el representante no docente –según corresponda a cada lista- para completar el número total de miembros, sin el cual no podrá funcionar el órgano elector.

En caso de no lograr la presencia de la totalidad de los miembros del cuerpo se realizará un cuarto intermedio por cuarenta y ocho (48) horas, luego del cual el

Consejo Directivo sesionará válidamente con la mayoría simple, siempre que se encuentren representados todos los estamentos que componen el Consejo Directivo.

En caso de no lograr la representación mencionada se realizará un cuarto intermedio por cuarenta y ocho (48) horas, luego del cual el Consejo Directivo sesionará válidamente con la mayoría simple de sus miembros.

Si ningún candidato obtuviera como mínimo los votos afirmativos de la mitad más uno de los miembros del cuerpo, se repetirá la elección con los dos (2) más votados.

Si ninguno de estos obtuviera el número de votos precedentemente establecido, se incorporará al órgano elector, al único fin de votar por uno de los candidatos, el primer suplente representante de cada uno de los estamentos que componen el Consejo Directivo. En este caso, el Decano será electo por simple mayoría, no computándose los votos en blanco”.

El artículo 104° establece que “el Decano podrá ser reelecto con el voto de las dos terceras partes de los miembros del cuerpo.

Cabe destacar que los Consejos Directivos están integrados por dieciséis (16) miembros: siete (7) profesores, un (1) jefe de trabajos prácticos, dos (2) ayudantes diplomados o graduados, cinco (5) estudiantes y un (1) representante Nodocente.