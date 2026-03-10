YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata
En medio de la escalada del precio del petróleo por la guerra en medio Oriente, hay incertidumbre en la Ciudad. Los valores, petrolera por petrolera
Debido a la suba del precio del barril de petróleo las principales compañías que abastecen el mercado local aplicaron aumentos que varían entre el 6 y el 8% según el tipo de combustible. Y esos incrementos se ven en las pizarras de las estaciones de servicio de La Plata.
Tal como informó EL DIA, en las últimas horas el valor del crudo Brent mostró una caída a US$90, luego de haber llegado a rozar los US$120, y por ende se espera cómo evolucionará en los próximos días para establecer la tendencia.
En promedio, y debido a que cada compañía maneja precios libres, los valores en La Plata son los siguientes, según pudo recolectar EL DIA en una recorrida que hizo esta mañana por distintas estaciones de servicio. Cabe aclarar que dentro de las mismas empresas hay diferencias por estación y por región.
Con estos valores, la nafta premium tiene un valor de US$1,32 en promedio, con lo cual está por encima del valor histórico considerado en US$1 por litro.
YPF (7 y 32)
Nafta súper: $1.774
Premium: $ 1.899
Gasoil premium: $1.972
Shell (7 y 45)
Nafta súper: $ 1.820
Premium: $ 2.43
Gasoil premium: $ 2.113
Puma (13 y 528)
Nafta súper: $1.774
Premium: $ 2.061
Gasoil común: $1.828
Gasoil premium: $2.075
Axion (Plaza Italia)
Nafta súper: $ 1.784
Premium: $ 2.039
Gasoil común: $ 1.8766
Gasoil premium: $ 2.039
YPF (7 y 39)
Nafta súper: $1.774
Premium: $ 1.899
Gasoil premium: $1.972
Shell (7 y 32)
Nafta súper: $1.820
Premium: $ 2.043
Gasoil común: $ 1.860
Gasoil premium: $ 2.113
Consultado sobre el aumento del petróleo por la guerra y el impacto en los surtidores, Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, afirmó en diálogo con La Redonda 100.3 que "si el conflicto se extiende seguramente el precio del petróleo va a subir, no hay escapatoria. Yo no creo que esto se extienda por mucho tiempo más, pero si en una o dos semanas siguen las volatilidades en los precios por el cierre de alguna refinería o el estrecho de Ormuz, acá se reflejará en aumentos en los combustibles y lo harían en la misma proporción en que suba la materia prima".
En declaraciones que formuló este martes en el programa "Inteligencia Artesanal", el especialista agregó que "si bien el traslado de precios tiene algunos atenuantes, lo cierto es que por cada dólar que aumenta el barril de crudo, aumenta entre el 1 y 1,2% el valor del combustible final. Yo no creo que eso se traslade inmediatamente a los surtidores porque, como dije, existen posibilidades de atenuar el impacto porque nosotros no importamos petróleo, usamos el nuestro. Un caso diferente sería el de Uruguay, que compra todo en el mercado internacional".
Por otra parte, Apud remarcó que la suba del crudo afectará los índices de inflación pero también sumará divisas al Estado nacional por su política exportadora de petróleo. "Se sabe que uno de los objetivos del actual Gobierno es el control de la inflación, pero este panorama la va a afectar. De todas maneras, no todo es negativo. Hay cosas positivas, porque entrarán más divisas. Argentina está exportando entre 250.000 y 300.000 barriles diarios y está claro que no es lo mismo venderlos a 70 dólares que a 90 o 100". (vea la nota completa en https://www.eldia.com/nota/2026-3-10-10-27-0-por-la-guerra-en-medio-oriente-los-precios-de-los-combustibles-subiran-e-impactaran-en-la-inflacion-fm-la-redonda)
Los precios de los combustibles en La Plata (Foto: Adrián Sosa)
