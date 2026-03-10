Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

Milei encabeza en Nueva York la inauguración de "Argentina Week 2026", en busca de inversores

Milei encabeza en Nueva York la inauguración de "Argentina Week 2026", en busca de inversores
10 de Marzo de 2026 | 09:28
10 de Marzo de 2026 | 09:28

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei encabeza este martes en Nueva York, EE.UU., la inauguración de “Argentina Week 2026”, el road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones. El mandatario también mantendrá un breve encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon. Milei tiene confirmadas además paradas en Chile y España para el cierre de la semana, pero confirmó que no asistirá a Expoagro.

La reunión con Dimon es el evento con el que se inaugura formalmente la Argentina Week 2026. Allí habrá funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de rubros diversos que van a escuchar al Presidente y a parte de su elenco ministerial. También participarán gobernadores invitados por la gestión libertaria.

Chile y España

Luego los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. Ambos viajarán al país trasandino solos, con aterrizaje a las 23.30 en la ciudad de Valparaíso, porque el resto de la comitiva retornará a la Argentina.

Tras la ceremonia, prevista para las 15 del miércoles, la delegación regresará al país. Si bien se especuló con que el jefe de Estado podría ir a Expoagro a fines de esta semana, finalmente desistió del viaje. Luego, Milei estará el sábado 16 de marzo en España. Participará en el Foro Económico de Madrid, donde pronunciará un discurso de cierre para los empresarios presentes.

Cabe recordar que ayer Milei fue distinguido en la ciudad estadounidense con el premio “Guerrero de la Verdad”, otorgado por la fundación Algemeiner en reconocimiento a su "firme compromiso con la defensa de la libertad" y "su alineamiento con el Estado de Israel", al tiempo que habló del conflicto bélico en Medio Oriente y señaló: "Vamos a ganar".

Al subir al escenario de la exclusiva Gala, el mandatario pronunció un discurso de alto impacto geopolítico donde elogió la valentía de las naciones que enfrentan al fundamentalismo y reafirmó el nuevo rol de la Argentina en el tablero internacional.

Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores

La intimidad de la reunión de 11 Gobernadores con empresarios en Nueva York: clima distendido y hasta bromas

Durante su intervención, Milei remarcó la importancia histórica de la lucha contra los sistemas que oprimen a sus pueblos. “Ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar el mundo entero, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre”, expresó el mandatario.

En un mensaje con claras alusiones al contexto en Medio Oriente, el Presidente agregó que estas potencias “le han puesto un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes en contra de su propia población, manteniéndola cautiva bajo su tiranía”. El jefe de Estado señaló que ese tipo de regímenes se han dedicado, a lo largo de las últimas cuatro décadas, a socavar la paz internacional mediante métodos coercitivos.

Según la visión del líder libertario, este sistema “también se dedicó durante cuarenta años a sembrar el miedo alrededor del planeta, financiando organizaciones terroristas cuyo único propósito era la destrucción de todo lo que se consideraba bueno y sagrado”.

Adorni en el "Argentina Week"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió el evento con un discurso en el Consulado General destacando la gestión: "Hicimos un ajuste de 30% del gasto público. Sostuvimos el superávit fiscal y financiero durante 2 años. Eliminamos o modificamos cerca de 15 mil regulaciones que distorsionaban nuestros distintos mercados".

"Aprobamos el primer Presupuesto nacional sin déficit fiscal libre de default de los últimos 100 años. Aprobamos una reforma laboral que teníamos pendiente hace 50 años, el acuerdo con la Unión Europea, cuyas negociaciones comenzaron hace 27 años y el acuerdo con Estados Unidos que el peronismo rechazó irresponsablemente hace más de 20 años", remarcó.

La intimidad de la reunión de 11 Gobernadores con empresarios en Nueva York: clima distendido y hasta bromas

Milei en Nueva York: “Vamos a ganar la guerra contra Irán”
